Чем подкормить огурцы для рекордного урожая: простой и детальный метод

Огурцы / © unsplash.com

Реклама

Огурцы обильно цветут, но огородники часто получают мелкие или деформированные плоды. Одной из главных причин низкого урожая является дефицит бора — микроэлемента, который особенно необходим растениям во время цветения и завязывания плодов.

Об этом пишет Deccoria.

Бор участвует в процессах цветения, опыления и формировании плодов. Он поддерживает прорастание пыльцы, развитие молодых тканей и транспорт сахаров в растении.

Реклама

При недостатке бора растение может выглядеть здоровым, но часть цветков не превращается в плоды, а молодые огурцы желтеют, деформируются или перестают расти.

Какие симптомы дефицита бора

Молодые листья мелкие, жесткие, деформированные или скрученные.

Верхушки побегов слабеют, могут отмирать.

Цветки опадают или плохо развиваются.

Маленькие огурцы желтеют, высыхают, становятся кривыми или пятнами.

Как правильно приготовить раствор борной кислоты

Самая распространенная дозировка: 1 г борной кислоты на 10 л воды.

Пошаговый рецепт:

Отмерить 1 г борной кислоты. Растворить в небольшом количестве горячей воды. Вылить в опрыскиватель и долить до 10 литров. Использовать сразу.

Лучшее время для опрыскивания — начало цветения и в начале массового плодоношения. Обычно достаточно 1–2 обработок за сезон. Опрыскивать следует утром или вечером в сухую безветренную погоду. Раствор наносить мелким туманом на листья сверху и снизу.

Реклама

Нельзя опрыскивать на прямом солнце, в жару, перед дождем или на стрессовых растениях. Перед обработкой важно убедиться, что проблема именно в бору, а не в недостаточном поливе, холодных ночах или избытке азота.

Напомним, раньше мы писали, чем полить огурцы, чтобы они плодоносили до осени.

Новости партнеров