Чем подкормить огурцы для рекордного урожая: простой и детальный метод

Обильное цветение огурцов не всегда гарантирует обильный урожай.

© unsplash.com

Огурцы обильно цветут, но огородники часто получают мелкие или деформированные плоды. Одной из главных причин низкого урожая является дефицит бора — микроэлемента, который особенно необходим растениям во время цветения и завязывания плодов.

Об этом пишет Deccoria.

Бор участвует в процессах цветения, опыления и формировании плодов. Он поддерживает прорастание пыльцы, развитие молодых тканей и транспорт сахаров в растении.

При недостатке бора растение может выглядеть здоровым, но часть цветков не превращается в плоды, а молодые огурцы желтеют, деформируются или перестают расти.

Какие симптомы дефицита бора

  • Молодые листья мелкие, жесткие, деформированные или скрученные.

  • Верхушки побегов слабеют, могут отмирать.

  • Цветки опадают или плохо развиваются.

  • Маленькие огурцы желтеют, высыхают, становятся кривыми или пятнами.

Как правильно приготовить раствор борной кислоты

Самая распространенная дозировка: 1 г борной кислоты на 10 л воды.

Пошаговый рецепт:

  1. Отмерить 1 г борной кислоты.

  2. Растворить в небольшом количестве горячей воды.

  3. Вылить в опрыскиватель и долить до 10 литров.

  4. Использовать сразу.

Лучшее время для опрыскивания — начало цветения и в начале массового плодоношения. Обычно достаточно 1–2 обработок за сезон. Опрыскивать следует утром или вечером в сухую безветренную погоду. Раствор наносить мелким туманом на листья сверху и снизу.

Нельзя опрыскивать на прямом солнце, в жару, перед дождем или на стрессовых растениях. Перед обработкой важно убедиться, что проблема именно в бору, а не в недостаточном поливе, холодных ночах или избытке азота.

