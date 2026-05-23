Вступление Украины в ЕС: у Зеленского подтвердили позицию президента

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский считает неприемлемым предложенное канцлером Германии Фридрихом Мерцем «ассоциированное членство» Украины в ЕС.

Об этом сообщил советник украинского президента Дмитрий Литвин.

Он подтвердил, что Владимир Зеленский действительно направил лидерам ЕС письмо, в котором выразил именно такую позицию относительно формата «ассоциированного членства» Украины без права голоса.

Ранее об этом письме Зеленского сообщило агентство Reuters. В нем украинский президент назвал предложение «несправедливым» и призвал «двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины».

Сам президент Зеленский сегодня, 23 мая, заявил, что сейчасидет работа по вступлению нашей страны в ЕС. «Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным — полноправным», — говорится в его сообщении, опубликованном в соцсетях.

Ассоциированное членство Украины в ЕС — что известно

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС без права голоса на период, пока идет процесс полноценного вступления в блок.

Эта идея, в частности, предусматривает участие президента Украины Владимира Зеленского в саммитах Евросоюза, однако без возможности голосовать.

Украина сможет получить представительство в Европейской комиссии — исполнительном органе ЕС, — а также делегировать членов в Европарламент без права голоса.

Украинский дипломат Лана Зеркаль прокомментировала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможного ассоциированного членства Украины в Европейском Союзе.

По ее словам, ключевая причина появления такого формата — затяжной процесс вступления в ЕС и политические сложности с ратификацией решений отдельными странами-членами.

