Украине готовят особый статус в ЕС: что может получить Киев

Чрезвычайная и полномочная посолка Украины Лана Зеркаль прокомментировала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном ассоциированном членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом Зеркаль написала в Facebook.

Речь идет о письме Мерца руководству ЕС. В нем немецкий канцлер предложил предоставить Украине, а также Молдове и странам Западных Балкан, промежуточный формат участия в ЕС на время, пока идет сложная и длительная процедура полноценного вступления.

По словам Зеркаль, на первый взгляд такая инициатива может восприниматься как "предательство" и как очередная попытка покинуть Украину на неопределенное время вне Евросоюза. В то же время дипломат считает, что предложение следует рассматривать внимательнее.

"Это именно тот случай, когда следует выйти из привычной парадигмы мышления и немного погрузиться в детали предложения", - отметила Зеркаль.

Что может получить Украина

Зеркаль объяснила, что ключевой причиной появления такого формата является затяжной процесс вступления в ЕС и политические сложности с ратификацией решений отдельными странами-членами.

По ее мнению, дальнейшее торможение украино-европейского сближения играет на пользу только России.

Предлагаемый Германией формат ассоциированного членства может дать Украине несколько важных возможностей. В первую очередь, полноценное участие во внутреннем рынке ЕС, то есть торговлю без тарифов и квот.

Кроме того, Украина могла бы получить возможность участвовать во внутриполитических процессах Евросоюза. В частности, речь идет о праве голоса на встречах Совета ЕС и Евросовета, а также участии в работе Еврокомиссии и Европарламента, хотя и без права голоса.

Также, по словам Зеркаль, предложение предусматривает постепенную интеграцию Украины в бюджет ЕС и определенные гарантии безопасности на основе статьи 42.7 Договора о ЕС, касающейся взаимной помощи и обороны.

Чего не хватает предложения Мерца

В то же время дипломат обратила внимание на главный недостаток нынешней идеи. По ее словам, в предложении Мерца пока нет ключевого элемента — подписания договора о вступлении Украины в ЕС.

Именно в ожидании ратификации такого договора, по мнению Зеркаля, и мог бы действовать промежуточный формат ассоциированного членства.

"Говорить сейчас стоило бы о том, как нам этого добиться", - отметила она.

Дипломатка подчеркнула, что для такого сценария Украине нужно не только политическое желание, но и реальные результаты работы правительства и парламента — принятие необходимого законодательства и его внедрение.

Ассоциированное членство Украины в ЕС – детали

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС еще до завершения полноценной процедуры вступления.

По этому плану Украина могла бы участвовать в саммитах Евросоюза, получить представительство в Еврокомиссии и делегировать членов в Европарламент, однако без права голоса в отдельных институтах.

Также предложение предусматривает доступ Киева в часть бюджета ЕС и распространение на Украину механизма взаимной помощи Евросоюза. В то же время полноценное членство Украины в ЕС и дальше будет зависеть от завершения переговоров, выполнения реформ и политических решений всех стран-членов блока.

