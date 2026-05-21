Мельник в Совбезе ООН призвал лишить Россию статуса постоянного члена

Андрей Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН призвал лишить Россию статуса постоянного члена из-за агрессии против Украины.

Об этом пишет Укринформ .

Дипломат подчеркнул, что государство, нарушающее Устав ООН и ведущее захватническую войну, не может в дальнейшем пользоваться правом вето и влиять на решения Совета Безопасности.

По словам Мельника, Россия годами блокирует международные решения, касающиеся прекращения войны и наказания за военные преступления. Он подчеркнул, что присутствие страны-агрессорки среди постоянных членов Совбеза подрывает доверие ко всей системе международной безопасности.

Украинский дипломат также напомнил, что Москва использует площадку ООН для распространения дезинформации и оправдания войны против Украины.

Напомним, что ранее Украина в ООН призвала немедленно прекратить боевые действия у АЭС: существует риск ядерной катастрофы.

