США перебросили ударную группу авианосца Nimitz в Карибский бассейн

США опрокинули ударную группу авианосца USS Nimitz в Карибский бассейн, заявив о демонстрации стратегического присутствия и боевой готовности американских сил.

Елена Кузьмич
Nimitz

Nimitz / © Getty Images

Соединенные Штаты объявили о прибытии ударной группы авианосца USS Nimitz в Карибский бассейн . В Южном командовании США заявили, что это демонстрирует готовность американских сил и их стратегическое присутствие в регионе.

Об этом сообщило United States Southern Command в соцсети X.

В ударную группу вошли авианосец USS Nimitz (CVN-68), палубное авиакрыло Carrier Air Wing 17, эсминец USS Gridley (DDG-101) и танкер-заправщик USNS Patuxent (T-AO-201).

В командовании отметили, что ударная группа является "воплощением готовности и присутствия, непревзойденного охвата и летальности, а также стратегического преимущества".

Американские военные также заявили, что USS Nimitz уже "доказал свое боевое мастерство по всему миру", в частности в районах от Taiwan Strait до Persian Gulf.

В заявлении отмечается, что миссия кораблей направлена на поддержание стабильности и "защиту демократии".

Ранее сообщалось, что политически влиятельная кубинская американская община Флориды давит на президента Дональда Трампа, чтобы он полностью устранил коммунистическое руководство Кубы .

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут немедленно взять Кубу под контроль, потому что остров «в беде» .

Сортировать:
