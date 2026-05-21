США перебросили ударную группу авианосца Nimitz в Карибский бассейн
США опрокинули ударную группу авианосца USS Nimitz в Карибский бассейн, заявив о демонстрации стратегического присутствия и боевой готовности американских сил.
Соединенные Штаты объявили о прибытии ударной группы авианосца USS Nimitz в Карибский бассейн . В Южном командовании США заявили, что это демонстрирует готовность американских сил и их стратегическое присутствие в регионе.
Об этом сообщило United States Southern Command в соцсети X.
В ударную группу вошли авианосец USS Nimitz (CVN-68), палубное авиакрыло Carrier Air Wing 17, эсминец USS Gridley (DDG-101) и танкер-заправщик USNS Patuxent (T-AO-201).
В командовании отметили, что ударная группа является "воплощением готовности и присутствия, непревзойденного охвата и летальности, а также стратегического преимущества".
Американские военные также заявили, что USS Nimitz уже "доказал свое боевое мастерство по всему миру", в частности в районах от Taiwan Strait до Persian Gulf.
В заявлении отмечается, что миссия кораблей направлена на поддержание стабильности и "защиту демократии".
Ранее сообщалось, что политически влиятельная кубинская американская община Флориды давит на президента Дональда Трампа, чтобы он полностью устранил коммунистическое руководство Кубы .
Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут немедленно взять Кубу под контроль, потому что остров «в беде» .