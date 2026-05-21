Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви Богдана Хмельницкого

Хоругва Богдана Хмельницкого / © скрин с видео

Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого .

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины .

Артефакт, изготовленный вручную шведскими мастерами, был передан министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге во время его визита в Королевство Швеция.

По словам главы МИД, речь идет о важном шаге для возвращения украинского исторического наследия.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия. Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей", - отметил Сибига.

Он добавил, что передача реплики продолжает инициативу президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и наследия Украины.

Оригинальная хоругвь была утрачена после битвы под Берестечком 1651 года. Впоследствии, во время Северной войны она попала в Швецию как военный трофей и с тех пор хранится там веками.

В МИД поблагодарили Швецию, Музей шведской армии и шведских мастеров за изготовление аутентичного образца уникального украинского артефакта.

