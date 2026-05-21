Увольнение без отработки двух недель: в каких случаях украинцы имеют на это право по закону

Фото иллюстративное / © pexels.com

Реклама

Согласно действующему законодательству, в Украине работники предприятий или учреждений должны отработать две недели в случае увольнения по собственному желанию. Однако по согласию обеих сторон руководство компании может пойти на уступки и согласиться на другие условия увольнения. Кроме того, законодательством четко установлены случаи, когда работник вообще освобождается от обязанности отрабатывать две недели.

Об этом говорится в статье 38 Кодекса законов о труде.

В каких случаях можно уволиться с работы без отработки

Подача работником заявления об увольнении по собственному желанию обычно обязывает его оставаться на рабочем месте еще в течение четырнадцати дней перед окончательным расчетом. В то же время закон позволяет урегулировать этот вопрос напрямую с руководством, согласовав увольнение хотя бы на следующий же день. Если компания не имеет возражений, стороны разрывают отношения без каких-либо обязательных отработок.

Реклама

Кроме того, действующее законодательство в Украине допускает немедленное увольнение при наличии уважительных причин, среди которых:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью 1 группы;

принятие на работу по конкурсу.

Когда нарушаются трудовые права работника

В Украине работники имеют полное право уволиться по собственному желанию в любой удобный для них день, если руководство компании нарушает закон или условия договора. Это касается тех случаев, когда на предприятии постоянно задерживают выплату заработной платы, не обеспечивают установленный государством минимум в оплате труда или самовольно добавляют новые обязанности без согласия самого работника и тому подобное.

Кроме того, отработка невозможна, если человек столкнулся с моббингом и травлей со стороны начальника или если руководство игнорировало подобные издевательства среди коллег. Правда, такой факт притеснений обязательно должен быть подтвержден официальным решением суда, которое уже вступило в силу.

Стоит заметить, что во время действия военного положения обязательная двухнедельная отработка отменяется для предприятий, расположенных в зоне боевых действий, где есть прямая опасность для жизни или здоровья персонала. Однако это правило не распространяется на людей, которые привлечены к общественно полезным работам или работают на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

Реклама

Что нужно знать о Трудовом кодексе в Украине — последние новости

Кабинет министров разрешил работникам с временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий увольняться онлайн через «Дію», сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Подать заявление смогут те, чьи работодатели остались на этих территориях: система автоматически зафиксирует дату прекращения трудовых отношений, что позволит людям официально трудоустроиться на новом месте.

В условиях военного положения работник имеет полное право отказаться от выполнения обязанностей на время воздушной тревоги и уйти в укрытие, даже если руководитель приказывает оставаться, разъяснили специалисты Безоплатной правовой помощи. Отсутствие на рабочем месте во время тревоги не считается прогулом при условии, что человек сообщил руководству о своем намерении, а на предприятии нет безопасного места для работы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров