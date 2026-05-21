Звільнення без відпрацювання двох тижнів: у яких випадках українці мають на це право за законом

Згідно із чинним законодавством, в Україні працівники підприємств чи установ повинні відпрацювати два тижні у разі звільнення за власним бажанням. Проте за згодою обох сторін керівництво компанії може піти на поступки й погодитися на інші умови звільнення. Крім того, законодавством чітко встановлені випадки, коли працівник взагалі звільняється від обов’язку відпрацьовувати два тижні.

Про це йдеться у статті 38 Кодексу законів про працю.

У яких випадках можна звільнитися з роботи без відпрацювання

Подання працівником заяви про звільнення за власним бажанням зазвичай зобов’язує його залишатися на робочому місці ще протягом чотирнадцяти днів перед остаточним розрахунком. Водночас закон дозволяє врегулювати це питання напряму з керівництвом, узгодивши звільнення бодай на наступний же день. Якщо компанія не має заперечень, сторони розривають відносини без будь-яких обов’язкових відпрацювань.

Окрім того, чинне законодавство в Україні допускає негайне звільнення у разі наявності поважних причин, серед яких:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім’ї або особою з інвалідністю 1 групи;

прийняття на роботу за конкурсом.

Коли порушуються трудові права працівника

В Україні працівники мають повне право звільнитися за власним бажанням у будь-який зручний для них день, якщо керівництво компанії порушує закон чи умови договору. Це стосується тих випадків, коли на підприємстві постійно затримують виплату заробітної плати, не забезпечують встановлений державою мінімум в оплаті праці або ж самовільно додають нові обов’язки без згоди самого працівника тощо.

Крім того, відпрацювання неможливе, якщо людина зіткнулася з мобінгом і цькуванням з боку начальника або якщо керівництво ігнорувало подібні знущання серед колег. Щоправда, такий факт утисків обов’язково має бути підтверджений офіційним рішенням суду, яке вже набрало чинності.

Варто зауважити, що під час дії воєнного стану обов’язкове двотижневе відпрацювання скасовується для підприємств, які розташовані в зоні бойових дій, де є пряма небезпека для життя чи здоров’я персоналу. Проте це правило не поширюється на людей, які залучені до суспільно корисних робіт або працюють на стратегічно важливих об’єктах критичної інфраструктури.

Що треба занити про Трудовий кодекс в Україні — останні новини

Кабінет міністрів дозволив працівникам із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій звільнятися онлайн через «Дію», повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Подати заяву зможуть ті, чиї роботодавці залишилися на цих територіях: система автоматично зафіксує дату припинення трудових відносин, що дозволить людям офіційно працевлаштуватися на новому місці.

В умовах воєнного стану працівник має повне право відмовитися від виконання обов’язків на час повітряної тривоги та піти в укриття, навіть якщо керівник наказує залишатися, роз’яснили фахівці Безоплатної правничої допомоги. Відсутність на робочому місці під час тривоги не вважається прогулом за умови, що людина повідомила керівництво про свій намір, а на підприємстві немає безпечного місця для роботи.

