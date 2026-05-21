Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона не потребувала.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі через нову атаку РФ постраждала жінка: у багатоповерхівці понівечено квартиру

За його словами, через удар пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею також понівечено кілька сусідніх будинків — у них повилітали вікна.

Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань. На місці працюють екстрені служби.

