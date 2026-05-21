- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі через нову атаку РФ постраждала жінка: у багатоповерхівці понівечено квартиру
У Дніпрі через чергову атаку РФ постраждала 58-річна жінка, а у п’ятиповерхівці вибуховою хвилею понівечило квартиру та вибило вікна у сусідніх будинках.
У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона не потребувала.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі через нову атаку РФ постраждала жінка: у багатоповерхівці понівечено квартиру (7 фото)
За його словами, через удар пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею також понівечено кілька сусідніх будинків — у них повилітали вікна.
Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи