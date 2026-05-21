Відома карпатська мольфарка зробила приголомшливий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські озвучила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Війна в Україні, попри новини про загрози наступу з нових напрямків, станом на зараз може проходити останню, практично завершальну фазу — про це, спираючись на власний приголомшливий прогноз, висловила свою думку в коментарі для ТСН.ua відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Я завжди казала, що закінчення повномасштабної війни пов’язане із четвіркою. Може йтись про термін у 4 роки та 4 місяці плюс ще до 4 тижнів від початку повномасштабного вторгнення. Мені завжди «йде» четвірка, іншого передбачення я не мала», — каже ясновидиця.

Та продовжує: «Згідно мого відчуття та як свідчить історія, завжди найгострішою є остання фаза війни. Тому я вважаю, що ми зараз проходимо практично останню, завершальну фазу війни. Тому дуже почастішали масовані атаки. До речі, з обох сторін. Ми явно зміцнили свої позиції і станом на сьогодні ми вже маємо перевагу. Коли супротивник має перевагу, то це говорить про те, що успіх — недалеко».

На переконання мольфарки, хоч зараз і багато кажуть про можливе нове вторгнення з боку Білорусі, наступу з цього напрямку може і не бути.

«Я особисто не бачила і не відчувала нічого такого, щоб з боку Білорусі було б нове вторгнення на територію України. Я думаю, що втягнути Білорусь у війну з Україною Росії не вдасться», — каже Магдалена Мочіовські.

При цьому вона додає, що за її передбаченням українські далекобійні удари будуть націлені на центр Москви.

«Попадання в центр російської столиці та навколо я передбачаю», — впевнено каже провидиця.

Війна в Україні: якими можуть бути удари Росії

«Це — не остання фаза війни, це — початок останньої фази війни. Тому обстріли України з боку Росії будуть частішати та будуть гострішими. Але дякуючи ЗСУ, ППО, ми успішно будемо відбивати ці атаки. Але вже війна добігає кінця. Темніша ніч перед світанком», — ділиться приголомшливими деталями свого прогнозу Магдалена Мочіовські.

