Астрологічний прогноз на 21 травня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для «роботи над помилками»: аналізу ситуації, що склалася — як професійної, так і особистої — ситуації та пошуку оптимального виходу з неї.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: сапфіровий, бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороба, що почалася в цей час, мине напрочуд швидко і без серйозних наслідків, особливо якщо вчасно на неї відреагувати.

Харчування дня: бажано відмовитися від м’яса птиці — сьогодні вона замість користі принесе організму шкоду.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися — з великою часткою ймовірності вона виявиться невдалою.

Дачні роботи дня: рекомендується захищати посаджені культури від хвороб і шкідників.

Магія і містика дня: можна займатися любовною магією.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож, ігнорувати їх не можна — навпаки, потрібно ретельно їх проаналізувати.

Табу дня: не можна нікому позичати речі, які ми одягали — так можна віддати свою енергію і, як наслідок, удачу.

Цитата дня: «Потрібно шукати — і бачити — чудеса, які відбуваються навколо тебе» (Карлос Кастанеда).

