Астрологічний прогноз на 21 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для «роботи над помилками»: аналізу ситуації, що склалася — як професійної, так і особистої — ситуації та пошуку оптимального виходу з неї.
Символ дня: Журавлі.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: сапфіровий, бузковий, фіолетовий.
Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.
За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.
Хвороби дня: хвороба, що почалася в цей час, мине напрочуд швидко і без серйозних наслідків, особливо якщо вчасно на неї відреагувати.
Харчування дня: бажано відмовитися від м’яса птиці — сьогодні вона замість користі принесе організму шкоду.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися — з великою часткою ймовірності вона виявиться невдалою.
Дачні роботи дня: рекомендується захищати посаджені культури від хвороб і шкідників.
Магія і містика дня: можна займатися любовною магією.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож, ігнорувати їх не можна — навпаки, потрібно ретельно їх проаналізувати.
Табу дня: не можна нікому позичати речі, які ми одягали — так можна віддати свою енергію і, як наслідок, удачу.
Цитата дня: «Потрібно шукати — і бачити — чудеса, які відбуваються навколо тебе» (Карлос Кастанеда).
