Астрологический прогноз на 21 мая

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для работы над ошибками: анализа сложившейся — как профессиональной, так и личной — ситуации и поиска оптимального выход из нее.

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: сапфировый, сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в это время, пройдет на удивление быстро и без серьезных последствий, особенно если вовремя на нее отреагировать.

Питание дня: желательно отказаться от мяса птицы — сегодня она вместо пользы принесет организму вред.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться — с большой долей вероятности она окажется неудачной.

Дачные работы дня: рекомендуется защищать посаженные культуры от болезней и вредителей.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому игнорировать их нельзя — напротив, нужно тщательно их проанализировать.

Табу дня: нельзя никому одалживать вещи, которые мы надевали — так можно отдать свою энергию и, как следствие, удачу.

Цитата дня: «Нужно искать — и видеть — чудеса, которые происходят вокруг тебя» (Карлос Кастанеда).

