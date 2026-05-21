Астрологический прогноз на 21 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для работы над ошибками: анализа сложившейся — как профессиональной, так и личной — ситуации и поиска оптимального выход из нее.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: сапфировый, сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в это время, пройдет на удивление быстро и без серьезных последствий, особенно если вовремя на нее отреагировать.
Питание дня: желательно отказаться от мяса птицы — сегодня она вместо пользы принесет организму вред.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться — с большой долей вероятности она окажется неудачной.
Дачные работы дня: рекомендуется защищать посаженные культуры от болезней и вредителей.
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому игнорировать их нельзя — напротив, нужно тщательно их проанализировать.
Табу дня: нельзя никому одалживать вещи, которые мы надевали — так можно отдать свою энергию и, как следствие, удачу.
Цитата дня: «Нужно искать — и видеть — чудеса, которые происходят вокруг тебя» (Карлос Кастанеда).
