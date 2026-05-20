Екатерина Осадчая в элегантном платье сияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Украинская телеведущая продемонстрировала на Лазурном побережье красивый аутфит от украинского бренда.
Екатерина Осадчая в эффектном образе вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Ведущая посетила премьеру драматической комедии испанского режиссера и сценариста Педро Альмодовара "Горькое Рождество" (Amarga Navidad). Фотографии оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram.
Для этого события Екатерина выбрала элегантное белое платье макси без бретелек фасона "русалка" от украинского бренда Balykina. Аутфит она дополнила черными высокими оперными перчатками и черной сумкой.
У телезвезды была красивая укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах, серьги-кольца в ушах и ожерелье с камнями на шее.