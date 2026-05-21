США демонстративно следят за Кубой: военные самолеты и дроны заметили у острова

Куба / © Reuters

США активизировали разведывательные полеты вблизи Кубы на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной. Американские военные самолеты и беспилотники фиксировали у острова после введения фактической нефтяной блокады Кубы .

По данным BBC Verify , с 11 мая по меньшей мере пять самолетов-разведчиков P-8A Poseidon ВМС США и три беспилотника MQ-4C Triton совершали полеты в Карибском регионе вблизи Кубы. Некоторые из них приближались к острову на расстояние около 80 км.

Эксперты считают, что США намеренно не скрывают эти полеты. По словам британского специалиста по дронам Стива Райта, включенные транспондеры являются «четким сигналом», что Вашингтон контролирует ситуацию в регионе и усиливает давление на кубинские власти.

На фоне этого между США и Кубой усилилось напряжение. Ранее Вашингтон ввел жесткие ограничения на поставки топлива в страну, что повлекло за собой дефицит топлива, масштабные отключения электроэнергии и протесты на острове.

Кроме того, американское издание Axios сообщало, что Куба якобы получила беспилотники, способные атаковать территорию США. В ответ глава МИД Кубы заявил, что Гавана «не стремится к войне» и обвинил Вашингтон в создании «фальшивого повода» для возможного вмешательства.

Ранее сообщалось, что политически влиятельная кубинская американская община Флориды давит на президента Дональда Трампа, чтобы он полностью устранил коммунистическое руководство Кубы .

