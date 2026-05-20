Бывшего президента Кубы обвинили в убийствах

Рауль Кастро / © Associated Press

Министерство юстиции США в среду, 20 мая, выдвинуло обвинения бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро в связи со сбиванием в 1996 году гражданских авиалайнеров, на борту которых находились критики коммунистического государства.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Обвинительный акт в отношении Кастро и еще пяти человек касается заговора с целью убийства граждан США. Речь идет о четырех убийствах и двух уничтожениях самолетов.

Обвинение появилось на фоне стремления президента США Дональда Трампа к смене режима на Кубе, где коммунисты находятся у власти со времен революции 1959 года, которую возглавлял Фидель Кастро.

Рауль Кастро сменил своего брата Фиделя на посту президента Кубы в 2008 году после того, как тот заболел. Он руководил историческим сближением с Соединенными Штатами в 2015 году во времена Барака Обамы, которое Трамп позже отменил.

Прежде чем занять пост президента, Рауль Кастро был министром обороны Кубы. Он возглавлял страну до 2018 года и, несмотря на преклонный возраст, до сих пор остается влиятельной фигурой в кубинской политике.

Как сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш, обвинения Рауля Кастро касаются инцидента 1996 года, когда военные сбили самолеты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.

В своем заявлении, сделанном ранее в среду, Трамп назвал Кубу «государством-изгоем, которое скрывает враждебных иностранных военных» и описал действия своей администрации в отношении этого карибского острова как часть более широких усилий по расширению влияния США в Западном полушарии.

«От берегов Гаваны до берегов Панамского канала мы изгоним силы беззакония, преступности и иностранного вторжения», — заявил он.

94-летний Рауль Кастро в последний раз появлялся на публике на Кубе в начале этого месяца, вряд ли с тех пор он покинул остров, но вряд ли кубинское правительство позволит его экстрадицию.

Напомним, действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное вмешательство США может привести к «кровавой бойне» и серьезным последствиям для всего региона.

