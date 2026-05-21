Боротьба з бур’янами у травні та червні: простий трюк із газетою, який очистить ваші грядки

Травень і червень є одними із важливих місяців для боротьби з бур’янами, які через нещодавні примхи погоди почали розростатися на грядках із подвійною силою. Експертка із садівництва пояснила, як за допомогою простих та дієвих методів можна ефективно і надовго позбутися небажаної рослинності на ділянці.

Про це пише Daily Express.

Фахівець із садівництва Керол Кляйн розповіла, як легко можна позбутися бур’янів. Вона радить обов’язково покривати грядки мульчею. Мульча — перекриває бур’янам доступ до сонячного світла і зупиняє їхній розвиток.

За словами експертки, для цього підійдуть найпростіші підручні засоби, навіть звичайні газети, які знайдуться в кожному домі. Найкраще вкладати такий захисний шар одразу після прополювання грядок.

«Ви можете використовувати практично все: компостовану кору, старий компост, також можна використовувати старий рослинний матеріал, який ви обрізали, і залишити його зверху, за умови, що на ньому немає насіння», — пояснила експертка.

Перед укладанням захисного шару землю потрібно добре зволожити. Після цього папір слід викласти щільними пластами, використовуючи від чотирьох до восьми газетних сторінок. Краї аркушів обов’язково мають щільно перекриватися, щоб у бур’янів не залишилося жодного шансу прорости крізь щілини. Потім усе це знову слід полити водою — так папір добре зчепиться з ґрунтом і його не здує першим поривом вітру.

Поверх газети потрібно насипати компост або декоративну мульчу. Таке укриття не дозволить паперу пересохнути на сонці та розлетітися, а самі грядки виглядатимуть дуже охайно та доглянуто.

Крім того, Керол рекомендує розміщувати культурні рослини на клумбах якомога щільніше. Завдяки такій густій посадці вони швидко створять суцільну тінь, і в бур’янів просто не залишиться вільного простору та світла для проростання.

