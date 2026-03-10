ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Який бур’ян здатен миттєво знизити артеріальний тиск і зняти втому: не варто його позбуватися

Ця рослина містить багато поживних речовин, її часто використовують у народній медицині, а також у кулінарії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як рослина знижує тиск

Як рослина знижує тиск / © Фото з відкритих джерел

Більшість городників звикли боротися з бур’янами, адже вони заважають зростанню культурних рослин і забирають поживні речовини з ґрунту. Проте не всі дикорослі рослини є шкідливими. Деякі з них мають корисні властивості і навіть можуть позитивно впливати на здоров’я людини. Одним із таких бур’янів є рослина, яка часто з’являється на грядках і вздовж садових доріжок. Багато хто безжально її вириває, навіть не здогадуючись, що вона може допомогти знизити артеріальний тиск і швидко відновити сили після важкого дня.

Який звичайний бур’ян може знизити артеріальний тиск

Це портулак городній — невелика рослина з соковитими листками і стеблами. Він швидко розростається і часто вважається звичайним бур’яном. Проте у багатьох країнах портулак цінують як корисну рослину і навіть додають у різні страви. Його молоде листя має приємний злегка кислуватий смак і містить велику кількість корисних речовин.

Рослина містить багато вітамінів та мінералів, зокрема:

  • вітамін С;

  • магній;

  • калій;

  • антиоксиданти;

  • жирні кислоти омега-3.

Завдяки такому складу портулак може сприяти нормалізації артеріального тиску та підтримувати роботу серцево-судинної системи.

Листя цієї рослини містить речовини, які допомагають організму швидше відновлювати сили. Калій і магній підтримують роботу м’язів і нервової системи, що особливо важливо після фізичного або емоційного навантаження.

Саме тому у народній медицині портулак іноді використовують для приготування легких настоїв або додають до салатів.

Як використовувати портулак

Найчастіше молоде листя рослини додають до свіжих овочевих салатів. Воно добре поєднується з огірками, помідорами, зеленню та оливковою олією.

Також портулак можна додавати до супів або тушкованих страв. У деяких кухнях світу його навіть маринують.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie