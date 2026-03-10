Який бур’ян здатен миттєво знизити артеріальний тиск і зняти втому: не варто його позбуватися

Як рослина знижує тиск / © Фото з відкритих джерел

Більшість городників звикли боротися з бур’янами, адже вони заважають зростанню культурних рослин і забирають поживні речовини з ґрунту. Проте не всі дикорослі рослини є шкідливими. Деякі з них мають корисні властивості і навіть можуть позитивно впливати на здоров’я людини. Одним із таких бур’янів є рослина, яка часто з’являється на грядках і вздовж садових доріжок. Багато хто безжально її вириває, навіть не здогадуючись, що вона може допомогти знизити артеріальний тиск і швидко відновити сили після важкого дня.

Який звичайний бур’ян може знизити артеріальний тиск

Це портулак городній — невелика рослина з соковитими листками і стеблами. Він швидко розростається і часто вважається звичайним бур’яном. Проте у багатьох країнах портулак цінують як корисну рослину і навіть додають у різні страви. Його молоде листя має приємний злегка кислуватий смак і містить велику кількість корисних речовин.

Рослина містить багато вітамінів та мінералів, зокрема:

вітамін С;

магній;

калій;

антиоксиданти;

жирні кислоти омега-3.

Завдяки такому складу портулак може сприяти нормалізації артеріального тиску та підтримувати роботу серцево-судинної системи.

Листя цієї рослини містить речовини, які допомагають організму швидше відновлювати сили. Калій і магній підтримують роботу м’язів і нервової системи, що особливо важливо після фізичного або емоційного навантаження.

Саме тому у народній медицині портулак іноді використовують для приготування легких настоїв або додають до салатів.

Як використовувати портулак

Найчастіше молоде листя рослини додають до свіжих овочевих салатів. Воно добре поєднується з огірками, помідорами, зеленню та оливковою олією.

Також портулак можна додавати до супів або тушкованих страв. У деяких кухнях світу його навіть маринують.