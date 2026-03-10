ТСН у соціальних мережах

Щодня їсте макарони: наслідки для організму можуть вас здивувати

Макарони вже давно увійшли до переліку найпопулярніших продуктів в світі. Для багатьох людей тарілка смачної пасти — звичний обід або вечеря. Втім, мало хто задумується, що буде з організмом, якщо додавати макарони до щоденного раціону постійно.

Що буде, якщо їсти макарони щодня

Що буде, якщо їсти макарони щодня / © pexels.com

З одного боку, макарони можна назвати швидким джерелом енергії. В них містяться вуглеводи, які допомагають відновити сили, особливо після важкого трудового дня чи серйозної фізичної активності. Проте, існує й інша сторона: якщо ви будете регулярно вживати білу пасту з жирним соусом, то дуже швидко наберете зайву вагу, адже харчування стане менш збалансованим.

Згідно з науковими дослідженнями, надлишок макаронів в щоденному меню часто поєднується з нестачею важливих поживних речовин, зокрема, кальцію, вітамінів C і D. Таке харчування додатково підвищує ризик розвитку метаболічного синдрому і стати причиною зростання артеріального тиску.

Більш корисною альтернативою вважаються цільнозернові макарони. В них міститься більше клітковини. Додатково вони допомагають підтримувати відчуття ситості, сприяють покращенню роботи травної системи.

Фахівці з харчування радять дорослим не перевищувати норму в об’ємі приблизно 120 г сирої пасти за одне приймання їжі. Бажано також поєднувати її не з важкими вершковими соусами, а з овочами, легкими добавками. Якщо у вас є діабет чи непереносимість глютену, краще звернути увагу на овочеві альтернативи звичайниї макаронів — з рису, бобів, кіноа.

Пам’ятайте, що головний принцип здорового харчування полягає в помірності та різноманітності. Макарони можуть бути частиною збалансованого меню, але краще обирати більш корисні сорти і поєднувати їх з легкими та поживними гарнірами.

