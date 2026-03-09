ТСН у соціальних мережах

Це переверне ваше уявлення про сон: що відбувається з тілом, якщо спати рівно 7 годин 18 хвилин щодня

Вчені назвали ідеальну тривалість сну для зниження ризику діабету.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Оптимальна тривалість сну

Оптимальна тривалість сну / © pexels.com

Дослідження за участю понад 23 000 дорослих показало: сон тривалістю 7 годин і 18 хвилин на добу пов’язаний із найнижчим рівнем інсулінорезистентності — ключового чинника розвитку діабету 2 типу.

Китайські науковці проаналізували якість сну та показники обміну речовин у великої групи людей. Виявилось, що найздоровіші метаболічні показники мають ті, хто спить приблизно 7 годин 18 хвилин. Водночас як коротший, так і надто довгий сон був пов’язаний із менш сприятливими результатами обміну речовин.

Цікаво, що «компенсація» недосипання вихідними спрацьовує не завжди. Помірне додавання часу сну допомагало тим, хто недосипав у будні, але надмірний відпочинок (понад дві додаткові години) у тих, хто вже висипався, корелював із погіршенням метаболічних показників.

Експерти наголошують: це спостережне дослідження, тому безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку встановити не можна. Проте раніше вже довели, що хронічне недосипання впливає на гормони апетиту та стресу, що підвищує ризик діабету та серцево-судинних захворювань.

Практичні поради для здорового сну:

  • Лягайте та прокидайтеся приблизно в один і той самий час;

  • Обмежте користування екранами перед сном;

  • Створіть спокійний вечірній ритуал для налаштування на сон.

Увага: матеріал носить інформаційний характер і не є медичною рекомендацією. Щодо питань здоров’я обов’язково консультуйтеся з лікарем.

