Право на відстрочку від мобілізації: Зеленський підписав новий закон

Контрактники 18-25 років отримали річну відстрочку від мобілізації / © ТСН

В Україні запровадили 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали річний контракт та вже звільнені з військової служби. Після закінчення цього строку їх можна буде призвати до війська лише за власним бажанням.

Про це свідчить закон №4782-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон набуває чинності від дня, наступного після його офіційної публікації. Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком 18-25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на один рік.

Закон 4782-IX: що відомо про зміни в мобілізації

Раніше Верховна Рада ухвалила закон, який мав гарантувати річну відстрочку від мобілізації для військових віком 18-24 роки, які відслужили річний контракт за програмою «Контракт 18-24». Проте через відсутність чіткої норми про відстрочку після демобілізації контрактники могли бути призвані вже наступного дня після завершення служби.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснював, що це порушувало обіцяне право для молодих контрактників на рік відстрочки і створювало несправедливу ситуацію.

Щоб усунути цю прогалину, було внесено законопроєкт №13574, який Верховна Рада підтримала 11 лютого 2026 року. Після доопрацювання документ підписав президент Володимир Зеленський, і тепер контрактники віком 18-25 років мають право на 12 місяців відстрочки від мобілізації після закінчення річного контракту.

Реакція Міноборони

Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що закон забезпечує виконання державних гарантій перед молодими людьми, які добровільно обирають військову службу. Запровадження чітких і прогнозованих правил, за словами міністра, має підвищити довіру до системи комплектування та зміцнити принципи формування сучасної професійної армії.

Раніше нардепи та представники влади повідомляли, що закон дає контрактникам право на рік «вільного часу» після служби і запобігає негайній повторній мобілізації.

«Люди, які відслужили за контрактом, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані до жодних секторів оборони», — сказав нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.