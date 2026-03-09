ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
1 хв

У Києві в Академмістечку "декомунізували" Буратіно: яка реакція поліції

Поліція пояснила демонтаж відомої фігури казкового персонажа в Києві.

Олександр Марущак
На Академмістечку «декомунізували» Буратіно

У Києві на Академмістечку двоє чоловіків знесли скульптуру персонажа казки «Буратіно».

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Як розповіли в поліції Києва для ТСН.ua, ця скульптура розташовувалася у закладі дошкільної освіти 472 (колишня назва «Буратіно») і була в аварійному стані. Списана офіційно за клопотанням директора закладу.

На відео працівник з обслуговування під час демонтажу цієї скульптури.

У соцмережах припустили, що її знесли нібито в межах «боротьби з імперською спадщиною».

Буратіно — головний герой казки російського письменника Олексія Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно».

Раніше ми писали, чому досі не перейменували Дніпропетровську та Кіровоградську області в рамках декомунізації.

649
