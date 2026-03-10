- Дата публікації
Зірки і мода
257
3 хв
З дитиною під серцем: акторки, які отримали «Оскар» вагітними
Їхній тріумф кар’єри збігся з однією із найважливіших подій у житті.
Червона доріжка церемонії вручення кінопремії «Оскар» бачила безліч знакових образів, але деякі з них увійшли в історію ще й з особливої причини. Кілька акторок отримували заповітну золоту статуетку, коли були при надії і саме тому вечір нагородження ставав для них моментом подвійної радості.
Такі «подвійні» виходи трапляються рідко, але щоразу стають пам’ятними. Ось чотири акторки, для яких вечір нагород був саме таким.
Наталі Портман
На церемонії вручення премії «Оскар» 2011 року вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі «Чорний лебідь». 2009 року під час роботи над цією картиною Наталі познайомилася з хореографом Бенджаміном Мільп’є.
Коли відбувалася церемонія Наталі була на шостому місяці вагітності від Мільп’є. Вона обрала для важливого вечора вишукану фіолетову сукню від бренду Rodarte, дизайнерського дуету двох сестер, які також створили її драматичні костюми для фільму.
У вбрання було глибоке декольте, асиметричний поділ, завдяки якому Наталі було комфортно рухатись, а також у зоні декольте вбрання оздоблювали кристали. Лук акторка доповнила фіолетовими босоніжками, золотим клатчем, а також сережками з бісером.
Наталі Портман та Бенджамін Мільп’є одружилися 2012 року. Перша їхня дитина — син Алеф, а друга — донька Амалія. Однак шлюб не був щасливим — 2024 року пара розлучилась, за чутками через зраду Бенджаміна.
Кетрін Зета-Джонс
Акторка отримала золоту статуетку за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі «Чикаго». Ця знакова подія відбулася на церемонії вручення «Оскара» 2003 року і тоді вона була на восьмому місяці вагітності дочкою Керіс.
Кетрін прийняла нагороду, сказавши: «Мої гормони надто неконтрольовані, щоб з цим справлятися!», і навіть виконала «All That Jazz» під час церемонії.
Одягнена у той вечір вона була у вишукану сукню від Versace шоколадного кольору з глибоким декольте та з оригінальними подвійними бретельками та високим розрізом на спідниці, який прикрашало мереживо.
Доньку вона народила через десять днів після церемонії. Також у Кетрін та її чоловіка Майкла Дугласа є ще син, який народився 2000 року.
Рейчел Вайс
Зірка була на сьомому місяці вагітності під час церемонії вручення премії «Оскар» 2006 року, на якій отримала свою нагороду за найкращу жіночу роль другого плану за фільм «Відданий садівник».
Дизайнер Нарсісо Родрігес (який прославився весільною сукнею для Керолін Бессетт-Кеннеді) створив для акторки три сукні на вибір і у день церемонії вона обрала чорне вбрання з відкритими плечима та вільного фасону.
Її син Генрі народився у травні 2006 року. Батько дитину — американський режисеро і продюсеро Даррен Аронофскі, з який вона познайомилася за лаштунками лондонського театру Алмейда, де Рейчел знімалася у фільмі «Форма речей».
У листопаді 2010 року Вайс та Аронофскі оголосили, що розійшлися. 2011 року Вайс вийшла заміж за Деніела Крейга і у них народилась ще одна дитина.
Меріл Стріп
1983 року Меріл Стріп була номінована на свою четверту премію «Оскар» і чекала на другу дитину. Ймовірно того вечора акторка не очікувала, що переможе, однак золота статуетка знову була її і чудово пасувала до її вишуканої золотої сукні вільного фасону і оздобленої лелітками та бісером.
Стріп отримала того вечора перемогу за головну жіночу роль у фільмі «Вибір Софі». Коли акторку запитали за лаштунками, що вона розповість своїй майбутній доньці про цю велику ніч, вона відповіла: «Що вона була тут».
У той час вона була на шостому місяці вагітності і у серпні 1983 року народила доньку Меймі. Загалом у Меріл та її чоловіка скульптора Дона Гаммера було четверо дітей — син та три доньки.