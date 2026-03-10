Як перетворити звичайний шматок сала на яскраву українську закуску з трьома смаками

Сало tiktok.com_@romayemets

Реклама

Сало — продукт, який в Україні знають і люблять століттями. Його їдять із часником, перцем, цибулею, кладуть на хліб або подають до гарячих страв. Але сучасна кулінарія постійно шукає способи освіжити традиції.

Саме тому в соцмережах усе частіше з’являються рецепти, які поєднують класичні українські інгредієнти з ефектною подачею. Фудблогер Рома Ємець запропонував простий, але ефектний рецепт, а саме, кольорове сало з трьома намащеннями, яке має святковий вигляд і смакує ідеально з борщем або чорним хлібом.

Інгредієнти

свіже чи слабосолоне сало зі шкіркою 400–500 г

Для зеленого намащення

кріп 1 пучок

петрушка 1 пучок

рослинна олія 1–2 ч. л

Для жовтого намащення

гірчиця 1–2 ч. л

куркума

Для червоного намащення

копчена паприка 1 ч. л

мелений коріандр ½ ч. л

сухий часник ½ ч. л

свіжий часник 1 зубчик

Подавання

чорний чи житній хліб

Приготування

Основа рецепта — правильна підготовка сала. Для початку шматок потрібно нарізати особливим способом, який кулінари називають «книжкою». Робляться тонкі слайси приблизно 2–3 мм, але ніж не доходить до шкірки та вона залишається цілою і тримає всі шари разом. У результаті шматок сала розкривається, як сторінки книги та між ними можна викладати різні намащення. Зелене намащення. Зелень потрібно дрібно нарізати чи подрібнити у блендері разом з олією до пастоподібної консистенції. Жовте намащення. Змішайте гірчицю та куркуму. Червона намащення. Змішайте копчену паприку, коріандр і сухий часник. За бажанням можна додати свіжий подрібнений часник, якщо хочеться вираженішого смаку. Коли всі намащення готові, починайте робити шари.Розкрийте шматок сала «книжкою», нанесіть намащення на кожен слайс. Чергуйте кольори — зелений, жовтий, червоний. Складіть шматок назад і щільно загорніть у харчову плівку. Після цього сало потрібно відправити у морозильник, щоб воно добре застигло і тримало форму.

Коли сало добре охолоне, його можна нарізати тонкими шматочками. У розрізі з’являється ефектна триколірна текстура, яка має дуже апетитний вигляд.

Реклама

Подавання

з чорним або житнім хлібом

до гарячого борщу

як частину святкової м’ясної тарілки

Таке подавання має ресторанний вигляд, хоча готується буквально за кілька хвилин.

Іноді для кулінарного «вау» ефекту не потрібні складні інгредієнти чи години біля плити. Достатньо трохи фантазії та правильного подавання. Кольорове сало з трьома намащеннями — саме той випадок, коли традиційна українська страва отримує сучасний, стильний вигляд.