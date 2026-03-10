ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Майбутня королева Швеції з’явилася на Паралімпійських іграх-2026 в Італії

Спадкова шведська принцеса Вікторія відвідала спортивний захід 9 березня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія спостерігала за матчем змішаних команд по круговій системі між збірними Швеції та США у третій день зимових Паралімпійських ігор 2026 року у Мілано-Кортіні, які відбуваються на Олімпійському стадіоні з керлінгу у Кортіні.

Принцеса Вікторія була у спортивному одязі, зі зібраним в її улюблений пучок волоссям, а на її обличчі був легкий макіяж. Вона одягла лаконічні сережки-кільця та зробила світлий манікюр, і була зосереджена на змаганнях.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що шведська принцеса Софія вперше публічно висловилася про свій зв’язок із Епштейном.

Принцеса Софія / © Getty Images

Принцеса Софія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie