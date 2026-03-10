- Дата публікації
Майбутня королева Швеції з’явилася на Паралімпійських іграх-2026 в Італії
Спадкова шведська принцеса Вікторія відвідала спортивний захід 9 березня.
Кронпринцеса Вікторія спостерігала за матчем змішаних команд по круговій системі між збірними Швеції та США у третій день зимових Паралімпійських ігор 2026 року у Мілано-Кортіні, які відбуваються на Олімпійському стадіоні з керлінгу у Кортіні.
Принцеса Вікторія була у спортивному одязі, зі зібраним в її улюблений пучок волоссям, а на її обличчі був легкий макіяж. Вона одягла лаконічні сережки-кільця та зробила світлий манікюр, і була зосереджена на змаганнях.
