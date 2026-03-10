- Дата публікації
-
- Гламур
- 406
- 1 хв
Відомий 60-річний співак екстремально політав під куполом цирку у Львові й підкорив сміливістю
Михайло Грицкан підготував у Львові яскраве видовище.
Український співак Михайло Грицкан вразив глядачів під час концерту у Львові незвичним шоу в державному цирку.
Так, артист підготував для публіки ефектний номер із повітряними трюками, який став однією з головних родзинок виступу. Під час концерту на сцені також виступали гімнасти, які протягом шоу виконували складні акробатичні елементи. Однак найбільше здивування викликав момент, коли до трюків долучився й сам співак.
Під час виконання свого хіта «Тарірірім» 60-річний Михайло сміливо піднявся під купол цирку на спеціальній підвісній конструкції у формі обруча та продовжив співати вже у повітрі без жодного страхування. Ефектні кадри з цього моменту співак опублікував у TikTok, де відео швидко привернуло увагу користувачів.
На ролику видно, як у певний момент виступу зі стелі спускається металева конструкція. Дві танцівниці притримують її, після чого Грицкан сідає на обруч і здіймається над сценою, продовжуючи співати.
У коментарях глядачі активно ділилися враженнями від незвичного номеру та жартували, порівнюючи артиста з героями мультфільмів і колегами по сцені, зокрема зі співаком Артемом Пивоваровим.
Пивоваров на мінімалках
Це був неперевершений концерт!
Це було дуже атмосферно
Нагадаємо, на початку цього року співачка Катерина Бужинська звинуватила в непорядності Михайла Грицкана і розкрила подробиці їхнього конфлікту. Артисти припинили співпрацю.