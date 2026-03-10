Жінка з найбільшими губами країни розчинила філери: фото до та після

Модель Софія Ліпс до розчинення філерів на обличчі / © TikTok-акаунт Софії Ліпс

Відома модель Софія Ліпс, яка витратила на свою зовнішність 500 тис. фунтів, здивувала підписників неочікуваним рішенням. Жінка частково позбулася філерів на обличчі, через які її перестав впізнавати навіть власний телефон.

Про це пише LadBible.

Модель, яку називають власницею «найбільших губ у Великій Британії», продемонструвала суттєві зміни у зовнішності після того, як вирішила розчинити значну частину філерів у своєму обличчі.

Софія Ліпс неодноразово опинялася в центрі уваги через свою «одержимість» пластичною хірургією. Однак нещодавно вона вирішила трохи змінити підхід і зробити крок до більш природного вигляду, чим здивувала своїх підписників.

Інфлюенсерка з Манчестера зізналася, що загалом витратила близько пів мільйона фунтів на зміну зовнішності. Серед іншого жінка літала до Туреччини, де під час операції зі збільшення грудей зіткнулася з невдалим хірургічним втручанням.

28-річна Софія навіть була змушена переналаштувати систему розпізнавання обличчя на своєму iPhone, адже пристрій перестав її впізнавати. Вона також розповіла, що може пити лише через соломинку і намагається не їсти та не пити на людях.

«Пити без соломинки — більше не варіант. Я зазвичай не їм і не п’ю на людях, бо інакше люди фотографують, як мені важко. З тією кількістю вазеліну, яку я використала — мабуть, уже близько тисячі банок — мені мали б давати його безкоштовно до кінця життя», — розповіла модель.

Нещодавно вона витратила 2000 фунтів на процедуру розчинення філерів у щоках і щелепі, адже через них риси обличчя стали занадто квадратними.

Софія Ліпс до та після розчинення філерів на обличчі / © TikTok-акаунт Софії Ліпс

Софія Ліпс після розчинення філерів на обличчі і до цього / © TikTok-акаунт Софії Ліпс

Попри це Софія, яка зізнається, що «соромиться» свого природного вигляду, планує знову зробити ін’єкції, але вже з менш різким ефектом.

«Я не можу виходити з дому. Я так звикла до великих щік, що тепер усе має зовсім інакший вигляд. Моїй косметологині довелося використати вчетверо більше препарату, ніж зазвичай, бо філерів було дуже багато», — розповіла інфлюенсерка.

Попри певні незручності — зокрема складнощі з харчуванням — Софія поки не планує змінювати свої великі губи. За словами жінки, саме вони привертають до неї багато уваги і роблять її «дуже бажаною».

«Мене також висміюють через мою зовнішність, але те, що інші думають про мене — не моя справа. Я заробляю на цьому гроші — тож чому мене це має хвилювати?» — сказала Софія.

Інфлюенсерка, схоже, не має наміру відмовлятися від пластичної хірургії, навіть попри небезпечний досвід. Після операції зі збільшення грудей у Туреччині її імпланти почали протікати зеленою рідиною, що ледь не призвело до смертельних наслідків.

Наразі розмір грудей моделі становить приблизно 38GG (85J за українськими мірками), однак у майбутньому вона хотіла б збільшити їх ще більше — сподіваючись, що цього разу минеться без серйозних ускладнень.

До слова, болгарка Андреа Іванова витратила мільйон гривень на екстремальну трансформацію, прагнучи отримати найбільші губи у світі. Вона показала свої фото до та після. Попри застереження лікарів, жінка продовжує численні ін’єкції філерів у обличчя та збільшила груди, кардинально змінивши природну зовнішність брюнетки на образ «Барбі». Хоча рідні благають її зупинитися, Андреа задоволена результатом, оскільки прагне максимально виділятися серед інших.