Лікарі вбили мільярдера під час операції зі збільшення пеніса: як їх покарали

Розмір не мав значення: лікарі, що вбили мільярдера під час інтимної пластики, отримали "символічне" покарання / © pixabay.com

У Франції поставлено крапку у справі про загибель відомого мільярдера, який помер під час операції щодо збільшення статевого органу. Медикам суд призначив умовне покарання.

Про це пише BILD.

Французький суд визнав винними двох медиків, які проводили у 2019 році косметичну операцію зі збільшення пеніса 65-річному бельгійському мільярдеру Ехуд Ланіадо.

Спочатку слідчі органи порушили справу за статтею про ненавмисне вбивство, проте згодом правова оцінка була переглянута. Суд кваліфікував інцдент як заподіяння смерті через необережність. Причиною загибелі назвали помилки лікарів та неналежне реагування на погіршення стану пацієнта.

Суд встановив, що екстрені служби викликали із запізненням, а заходів реанімації було вжито невчасно. Крім того, хірург працювала без ліцензії у Франції, а керівник клініки у відсутності необхідних медичних сертифікатів.

Директор клініки отримав 15 місяців позбавлення волі умовно та штраф 50 тисяч євро, хірург — 12 місяців умовно та штраф 20 тисяч євро. Обом довічно заборонено займатися медичною діяльністю.

Ланіадо був постійним клієнтом клініки. Під час процедури у нього сталася зупинка серця. Бізнесмен вважався експертом з алмазів. На момент смерті він чекав на суд у Бельгії у справі про податкове шахрайство.

Раніше повідомлялося, що Ланіадо перед смертю вживав заборонені речовини, а також хімічні препарати, що допомагають чоловікам боротися з еректильною дисфункцією.