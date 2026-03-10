У Трампа зробили оптимістичну заяву про закінчення війни в Україні

Віткофф / © Associated Press

Реклама

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що в переговорах щодо припинення війни Росії проти України може наставати переламний момент.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNBC.

За словами Віткоффа, тристоронні переговори щодо врегулювання війни перенесено на наступний тиждень. Водночас він висловив оптимізм щодо їхнього результату, наголосивши, що конфлікт має завершитися.

Реклама

«Ці переговори — це цілеспрямовані переговори. Самі українці кажуть, що ми досягли більшого прогресу від моменту перших зустрічей у Женеві, ніж за останні чотири роки. Тож це рухається вперед. Ми залишатимемося позитивними щодо цього. Це війна, яка має закінчитися», — зазначив він.

Спецпредставника також запитали, чи сподіваються США досягти угоди про мирне закінчення війни 2026 року.

«Я логічна людина. І як на мене, президент Трамп загалом успішно врегульовує ці питання. У цій конкретній ситуації, і він це сказав, це займає більше часу, ніж він думав. Але ми починаємо, ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися. І це, я сподіваюся, це початкова точка переламного моменту», — завершив Віткофф.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії може відбутися вже наступного тижня. Ймовірною локацією зустрічі називають Європу, зокрема Швейцарію або Туреччину. Головними темами переговорів стануть продовження обмінів полоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів держав. Остаточні деталі зустрічі ще узгоджуються сторонами.