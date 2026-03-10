У Трампа сделали оптимистическое заявление об окончании войны в Украине

Виткофф / © Associated Press

Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что в переговорах по прекращению войны России против Украины может наступать переломный момент.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC .

По словам Виткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию войны перенесены на следующую неделю. В то же время он выразил оптимизм по поводу их результата, подчеркнув, что конфликт должен завершиться.

«Эти переговоры – это целенаправленные переговоры. Сами украинцы говорят, что мы добились большего прогресса с момента первых встреч в Женеве, чем за последние четыре года. Это движется вперед. Мы будем оставаться положительными по этому поводу. Это война, которая должна закончиться», – отметил Виткофф.

Его также спросили, надеются ли США достичь соглашения о мирном завершении войны 2026 года.

«Я логичный человек. И, по-моему, президент Трамп в целом успешно урегулирует эти вопросы. В этой конкретной ситуации, и он сказал, это занимает больше времени, чем он думал. Но мы начинаем, мы видим признаки того, что обе стороны устали. И это, и, надеюсь, это начальная точка переломного момента», — заключил Виткофф.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России может состояться на следующей неделе . Вероятной локацией встречи называют Европу, в частности, Швейцарию или Турцию. Главными темами переговоров станут продолжение обменов пленниками и подготовка встречи на уровне лидеров государств. Окончательные детали встречи еще не согласуются сторонами.