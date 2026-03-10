Квартиры, земля и слухи о подозрении в коррупции: начальник Кременчугского ТЦК подал декларацию

Александр Мазницкий / © Кременчугская газета

Начальник Кременчугского районного ТЦК Александр Мазницкий подал декларацию о доходах за 2025 год и поразил своим состоянием.

О его доходах стало известно из Единого государственного реестра деклараций.

Недвижимость и земля

Жена чиновника владеет двумя квартирами в Хмельницком:

1 квартира — площадь 59 квадратных метров, стоимость на момент покупки 245 тысяч гривен.

2 квартира площадью 46,9 квадратного метра, задекларированная стоимость 46 891 грн.

с 31 января 2025 семья арендует квартиру в Кременчуге, где фактически проживает.

Также в селе Устья Чертковского района Тернопольской области у жены военкома есть жилой дом площадью 151,1 квадратного метра. Недвижимость была приобретена 4 июля 2023 года. Ее стоимость на момент покупки составила 400 тысяч гривен. Тогда же был куплен и земельный участок площадью 0,2464 гектара.

Сам Александр Мазницкий указан как владелец земельного участка площадью 2 гектара в поселке Чемеровцы Хмельницкой области.

Авто

2025 чиновник BMW X3 2021 выпуска стоимостью 880 тысяч гривен

Доходы

За год военком получил 500 526 гривен заработной платы в Полтавском областном ТЦК

Кроме того, в декларации указано:

16 150 гривен — доход от предоставления имущества в аренду;

1 600 гривен — благотворительная или гуманитарная помощь.

В декларации указано, что 23 декабря 2025 года Александр Мазницкий взял ссуду в размере 844 тысяч гривен.

Подозрение

Как отмечает местное издание «Кременчугская газета», на прошлой неделе начальнику Кременчугского РТЦК Александру Мазницкому было вручено подозрение за содействие в организации схемы в уклонении от мобилизации.

Журналисты утверждают, что Мазницкий находится на больничном. По их информации, меру пресечения ему будет избирать следственный судья в столице. Это может произойти в конце недели.

