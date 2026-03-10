- Дата публикации
Квартиры, земля и слухи о подозрении в коррупции: начальник Кременчугского ТЦК подал декларацию
Декларация главы Кременчугского ТЦК Мазницкого вызвала резонанс: ТСН.ua выяснял, что в ней указано.
Начальник Кременчугского районного ТЦК Александр Мазницкий подал декларацию о доходах за 2025 год и поразил своим состоянием.
О его доходах стало известно из Единого государственного реестра деклараций.
Недвижимость и земля
Жена чиновника владеет двумя квартирами в Хмельницком:
1 квартира — площадь 59 квадратных метров, стоимость на момент покупки 245 тысяч гривен.
2 квартира площадью 46,9 квадратного метра, задекларированная стоимость 46 891 грн.
с 31 января 2025 семья арендует квартиру в Кременчуге, где фактически проживает.
Также в селе Устья Чертковского района Тернопольской области у жены военкома есть жилой дом площадью 151,1 квадратного метра. Недвижимость была приобретена 4 июля 2023 года. Ее стоимость на момент покупки составила 400 тысяч гривен. Тогда же был куплен и земельный участок площадью 0,2464 гектара.
Сам Александр Мазницкий указан как владелец земельного участка площадью 2 гектара в поселке Чемеровцы Хмельницкой области.
Авто
2025 чиновник BMW X3 2021 выпуска стоимостью 880 тысяч гривен
Доходы
За год военком получил 500 526 гривен заработной платы в Полтавском областном ТЦК
Кроме того, в декларации указано:
16 150 гривен — доход от предоставления имущества в аренду;
1 600 гривен — благотворительная или гуманитарная помощь.
В декларации указано, что 23 декабря 2025 года Александр Мазницкий взял ссуду в размере 844 тысяч гривен.
Подозрение
Как отмечает местное издание «Кременчугская газета», на прошлой неделе начальнику Кременчугского РТЦК Александру Мазницкому было вручено подозрение за содействие в организации схемы в уклонении от мобилизации.
Журналисты утверждают, что Мазницкий находится на больничном. По их информации, меру пресечения ему будет избирать следственный судья в столице. Это может произойти в конце недели.
