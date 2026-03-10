Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу с США и РФ: дата, место и главная тема переговоров

Новая трехсторонняя встреча Украина-США-РФ может состояться уже на следующей неделе / © ТСН.ua

Реклама

Следующий этап трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации может состояться на следующей неделе. Американская сторона уже выступила с соответствующим предложением.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 10 марта.

Где и когда состоится встреча

Отвечая на вопрос о точном месте и времени проведения следующего раунда переговоров, глава государства отметил, что встреча ожидается на следующей неделе, однако окончательный формат еще может измениться.

Реклама

Что касается локации, то переговоры, скорее всего, состоятся в Европе.

«Встреча может быть в Швейцарии или Турции, я сомневаюсь, что будет в Эмиратах», — отметил Зеленский.

Главные темы переговоров про окончание войны

По словам президента, повестка дня остается неизменной, однако ключевой акцент будет сделан на двух конкретных вопросах. Прежде всего, стороны будут обсуждать продолжение процессов обмена. Второй, не менее важной темой станет подготовка к непосредственной встрече на высшем уровне — на уровне лидеров государств.

Зеленский подчеркнул, что без привлечения первых лиц достичь реальных результатов в ключевых вопросах, в частности, относительно территорий, будет невозможно.

Реклама

«Ибо дальше по этому плану, касающемуся особенно тематики территорий, я не вижу без уровня лидеров, что будет результат», — подытожил президент.

Турция подтвердила свою готовность выступить площадкой для следующего этапа переговоров в трехстороннем формате для Украины с РФ и США. Президент Украины после разговора со своим турецким коллегой выразил надежду на то, что такой формат диалога принесет конкретные дипломатические результаты.