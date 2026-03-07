«Осевая» угроза: Зеленский сделал громкое заявление о помощи РФ Ирану

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Российский и иранский режимы больше не просто сотрудничают, они существуют благодаря взаимной поддержке, совместно направляя агрессию против цивилизованного мира. Президент Украины Владимир Зеленский отметил наличие разведданных, подтверждающих прямое участие России в координации ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 7 марта.

Совместная архитектура террора

По словам главы государства, Москва активно помогает Тегерану совершенствовать военные операции, предоставляя критически важную разведывательную информацию для корректировки атак на базы США.

Реклама

Президент подчеркнул, что речь идет не только об обмене данными: российские технологические компоненты обнаружены в иранских дронах-камикадзе (Шахедах), которые терроризируют регион. Эти беспилотники применяются как против американских военных, так и арабских стран, что является свидетельством целенаправленной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Синхронизация агрессии: от Украины до Ближнего Востока

Зеленский отметил, что мир имеет дело с единственным центром координации, который разжигает конфликты в разных частях планеты.

«Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а которые существуют благодаря друг другу — российский и иранский режимы — и убивают фактически скоординированно и здесь, в Европе и там, на Ближнем Востоке», — заявил Президент.

Эта синхронизация усилий Москвы и Тегерана подтверждает, что современные автократические режимы рассматривают войну как единственный инструмент экспансии. По словам Зеленского, игнорирование этого сотрудничества лишь усиливает угрозу как безопасности Европы, так и стабильности в Персидском заливе.

Реклама

Что это значит для Запада?

Разоблачение столь глубокой интеграции между РФ и Ираном фактически переводит вопросы помощи Украине в другую плоскость. Мир начинает осознавать: победа Украины над Россией оказывает непосредственное влияние на уровень безопасности американских и арабских партнеров на Ближнем Востоке. Попытки изолировать эти конфликты становятся бесперспективными, поскольку враг действует как единый скоординированный фронт.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о проведении консультаций с лидерами стран Ближнего Востока относительно передачи им опыта борьбы с иранскими «Шахедами» в обмен на ракеты Patriot, в которых нуждается Украина.