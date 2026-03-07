Как сэкономить горючее и сохранить тормоза перед светофором: простой хитрость, о которой знают не все

На авто с АКПП можно тормозить двигателем / © pixabay.com

Многие водители сомневаются, можно ли тормозить двигателем на автомобиле с автоматической коробкой передач . На самом деле эта техника не только возможна, но и происходит почти автоматически, что помогает существенно снизить расход топлива и уберечь детали тормозной системы от быстрого износа.

Как работает торможение двигателем на автомате

Использовать этот прием очень просто: достаточно снять ногу с педали газа, чтобы автомобиль начал постепенно замедляться. Со снижением оборотов двигателя автоматическая трансмиссия самостоятельно переключается на более низкие передачи, благодаря чему скорость падает без нажатия на тормозной педаль. Эту технику удобно применять при подъезде к перекрестку, светофоре или в других ситуациях, требующих спокойного снижения скорости.

Дополнительным преимуществом такого маневра является ощутимо меньшее изнашивание тормозных колодок и дисков. Кроме того, во время торможения двигателем на включенной передаче горючее не подается в камеру сгорания, что гарантирует его экономию при каждой такой остановке.

Мануальный режим и специальные функции

К тому же, во многих автомобилях автоматическая коробка передач предлагает мануальный режим. Он позволяет водителю самостоятельно выбрать более низкую передачу.

Для усиления эффекта торможения двигателем водитель может самостоятельно снизить передачу посредством подрулевых лепестков или перевод рычага в соответствующий режим работы коробки. Изменение на низшую передачу создает большее сопротивление двигателю, что особенно полезно при движении по горной местности или на длинных крутых спусках.

В более старых моделях автоматов для этого предусмотрены специальные режимы с пометками 1, 2 или 3, ограничивающие диапазон использования передач и не дающие авто разгоняться. В современных гибридных и электрических автомобилях есть режим B. После его активации машина значительно интенсивнее теряет скорость при отпуске газа, а высвобожденная кинетическая энергия идет на подзарядку аккумулятора.

