Строительство ЖК остановили из-за сенсационной находки под землей: что там было

Подготовка к строительству нового жилого комплекса в Бельгии обернулась историческим открытием. В городе Гент археологи обнаружили не только остатки испанского замка XVI века, но и настоящую «археологическую сокровищницу» артефактов, когда-то принадлежавших испанской армии.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Главной находкой раскопок стала крепость, построенная по приказу императора Карла V. Целью возведения этого укрепления было усиление власти и контроль над местными жителями Гента, бунтовавшими против высоких налогов.

Впоследствии замок пришел в упадок, и в XIX веке большая часть его территории была застроена жилыми кварталами. Однако фрагменты крепости сохранились глубоко под землей. Снос старых зданий для освобождения места под современные многоквартирные дома вновь открыл этот исторический памятник мира.

По словам археолога Робби Верворта, проведенные разведывательные работы в разрушенных зданиях обнаружили каменные фрагменты замка и более древние находки. Особый интерес для ученых представляет так называемая «яма для всего подряд», которую испанские солдаты использовали как мусор.

В таких ямах вещи хранятся удивительно хорошо. Послойное снятие почв позволит исследователям выяснить уникальные детали быта военных. В частности, анализ остатков животных, семян и пыльцы растений поможет установить точный рацион испанской армии того времени.

Кроме военных объектов, на месте раскопок была обнаружена территория бывшего аббатства Святого Бавона — вероятно, первого здания, построенного в Генте еще в VII веке. От самой церкви осталось немного, однако кладбище сохранилось в хорошем состоянии. Исследователи уже нашли десятки средневековых скелетов, датируемых XIII-XVI веками.

Среди других уникальных находок — стеклянные чаши, обломки винных бутылок, керамика, строительные материалы римской эпохи и даже кремневые орудия труда. По мнению Верворта, это свидетельствует о том, что люди населяли эту территорию еще в доисторические времена.

Несмотря на высокую ценность находок, поскольку все остатки построек аббатства уже зафиксированы и сохранены, строительство жилого комплекса будет продолжено. Однако застройщики изменили проект: дома будут строить преимущественно без глубоких подвалов, чтобы не разрушать исторический характер местности.

Часть участка оставят совершенно неприкосновенной. Эксперты убеждены, что археологи будущего, располагая более совершенными технологиями и инструментами, смогут продолжить исследование этого места.

