И солнце, и мороз: какой будет погода в Украине 8 марта

В воскресенье, 8 марта, погода порадует весенним теплом, но не всюду / © Pixabay

В воскресенье, 8 марта, украинцев порадует настоящая весенняя погода с переменной облачностью и отсутствием осадков. Несмотря на ночные заморозки, днем столбики термометров во многих областях покажут уверенный плюс, а на западе страны воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Прогноз погоды по Украине

В общем, на всей территории нашей страны ожидается спокойная погода без осадков. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 0-5 градусов мороза, а на северо-востоке местами даже возможна опасная гололедица.

Впрочем, днем весна возьмёт свое: средняя температура составит 7-12 градусов тепла. Больше всего повезет жителям западных областей, где воздух прогреется до 15 градусов. А вот на северо-востоке и востоке страны будет прохладнее — от 3 до 8 градусов тепла.

Погода в Киеве и области

Для жителей столицы и Киевской области синоптики также прогнозируют переменную облачность и абсолютно сухую погоду. Ветер будет оставаться слабым, переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза, а днем значительно потеплеет - до 7-12 градусов.

Непосредственно в Киеве ночные морозы будут немного мягче — от 0 до 2 градусов ниже нуля. Днем киевляне смогут насладиться комфортными 8-10 градусами тепла, что идеально подойдет для прогулок на открытом воздухе.

Напомним, Украину накроют потепление и антициклон , что обеспечит ясные выходные с температурой выше климатической нормы. В то же время метеорологи предупреждают о разрушении льда и поднятии уровня воды в бассейнах больших рек.