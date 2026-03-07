Дети / © pexels.com

Реклама

Рождение значительно больше среднего количества детей или полная бездетность связаны с сокращением продолжительности жизни и ускорением биологического старения организма женщины. К такому выводу пришла группа ученых из Хельсинского Университета во время научного исследования.

Об этом пишет Science Alert.

В то же время исследователи отмечают, что полученные результаты демонстрируют взаимосвязь на уровне больших популяций и не должны восприниматься как прямые медицинские рекомендации для каждого отдельного человека.

Реклама

В науке существует теория «одноразовой сомы». Она предполагает, что жизнь биологического вида — это постоянный компромисс между размножением и выживанием. Если организм тратит слишком много ресурсов на продолжение рода, у него остается меньше энергии для поддержания собственного здоровья.

«С точки зрения эволюционной биологии организмы обладают ограниченными ресурсами, такими как время и энергия», — объясняет биология Микаэла Хукканен из Университета Хельсинки.

По ее словам, когда колоссальное количество энергии уходит на беременность, роды и воспитание потомков, эта энергия отвлекается от механизмов клеточного восстановления организма, что объективно может сократить продолжительность жизни.

Предыдущие научные работы в основном анализировали только отдельные переменные, например возраст первых родов или общее количество потомков. Финские исследователи создали более комплексную картину истории материнства.

Реклама

Для этого они проанализировали данные 14836 женщин. Важно, что все участницы были близнецами, что позволило ученым минимизировать влияние генетических факторов. В подгруппе из 1054 участниц специалисты дополнительно оценили специфические маркеры биологического старения. Женщин разделили на семь групп в зависимости от количества детей и времени их рождения.

Какое идеальное количество детей для долголетия

Статистика показала четкую тенденцию. У женщин, не имеющих детей вообще, и у тех, кто входил в группу с наибольшим количеством потомков (в среднем 6,8 детей), наблюдались самые плохие показатели биологического старения и более высокий риск смертности.

Лучшие показатели здоровья, медленное биологическое старение и низкий риск смертности зафиксированы в группе женщин, которые имели в среднем двух-трех детей и забеременели в возрасте от 24 до 38 лет.

Ученые также заметили, что раннее материнство связано с более быстрым старением, однако эта разница нивелировалась после учета сопутствующих факторов: индекса массы тела (ИМТ) и уровня потребления алкоголя. Результаты для бездетных и многодетных женщин оставались неизменными даже после корректировки этих данных.

Реклама

Теория истощения ресурсов не объясняет, почему отсутствие детей коррелирует с худшими показателями здоровья. Исследователи предполагают, что здесь играют роль скрытые переменные. К примеру, ранее существующие заболевания могли повлиять как на невозможность иметь детей, так и на преждевременное старение в зрелом возрасте.

«Человек, биологически старше своего календарного возраста, подвергается более высокому риску смерти. Наши результаты показывают, что выбор жизненного пути оставляет неизгладимый биологический след, который можно измерить задолго до наступления старости», — отмечает эпигенетика Миина Олликайнен.

Несмотря на важность открытия для общественного здравоохранения, ученые просят не делать поспешных выводов на индивидуальном уровне.

«Ни одной женщине не следует менять свои планы или пожелания по отношению к детям на основании исключительно этих выводов», — резюмировала Олликайнен.

Реклама

Напомним, новые исследования в области биогеронтологии и эпигенетики показали, что регулярное взаимодействие женщин с домашними собаками может замедлять биологическое старение. Ученые, анализируя данные эпигенетических часов — маркеров, определяющих настоящий клеточный возраст, — обнаружили, что владелицы собак имеют «младший» эпигенетический профиль по сравнению с теми, кто не имеет любимцев или держит других животных.

Эффект связывают с сочетанием физической активности, психологической поддержки, снижения стресса и гормонального баланса, которые влияют на замедление возрастных изменений.