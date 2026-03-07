Части пенсионеров могут остановить выплаты: кому срочно нужно снять пенсию

Пенсия

В Украине процесс начисления социальных выплат строго регламентируется законодательством. Пенсионеры, получающие деньги на банковскую карту, должны знать о риске приостановки выплат в случае несоблюдения определенных условий.

Об этом говорится в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно этому, государство имеет право прекратить финансирование, если счет долгое время остается неактивным.

Почему неактивная карта приводит к потере денег

ПФУ систематически мониторит движение средств по счетам пенсионеров. Если лицо не использовало свой банковский счет в течение более 6 месяцев, начисление пенсии автоматически приостанавливается.

К признакам неактивности счета относятся:

отсутствие снятия наличных денег в банкоматах или кассах;

отсутствие расчетов банковской картой за товары или услуги;

отсутствие каких-либо денежных переводов.

Поэтому для стабильного поступления выплат необходимо хотя бы раз в пол года совершать любые операции по карте, чтобы подтвердить свою активность.

Если пенсионер не знал этой нормы закона и выплаты уже приостановили, ситуацию можно исправить. Государство гарантирует возможность возобновления начислений. Для этого необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Во время визита следует написать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие личность (паспорт и идентификационный код).

Какие еще есть основания для отмены пенсии

Отсутствие движения средств на счете — не единственная причина для блокирования выплат. Законодательство определяет еще несколько случаев, когда начисление пенсии приостанавливают:

Выявление недостоверных данных. Если во время проверки выяснится, что информация в документах, на основании которых была назначена пенсия, фальшивая или ошибочная. Игнорирование идентификации. Пенсионер рискует потерять деньги, если вовремя не прошел обязательную ежегодную процедуру идентификации личности. Правила для жителей ТОТ. Если находящиеся на временно оккупированных территориях граждане не подали в ПФУ официальное заявление о том, что они не получают пенсионного обеспечения от России.

Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, в марте 2026 года большинство украинских пенсионеров получат индексацию выплат на 12,1%. Параллельно действуют возрастные надбавки: 65-летние с полным стажем должны получать не менее 3458,8 грн., а пенсионеры от 70 лет получат автоматические доплаты от 300 до 570 грн в зависимости от возраста.

Главным преимуществом весенней индексации является то, что она не требует от украинцев никаких бюрократических процедур. Пенсионерам не нужно стоять в очередях в Пенсионный фонд или собирать дополнительные справки.