Война России против Украины

Реклама

Подразделения российской армии полностью оккупировали приграничное село Сопич Сумской области. Жителей этого населенного пункта оккупанты ранее принудительно вывезли в Россию.

Об этом сообщили аналитики мониторингового ресурса DeepState в субботу, 7 марта.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в районе еще нескольких населенных пунктов в приграничных с Россией на Сумщине. Речь идет о селах Поповка, Высокое и Комаровцы.

Реклама

«Враг продвинулся вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке и оккупировал Сопич», — сообщили аналитики DeepState.

© Deepstatemap

Ранее сообщалось, что в селе Сопичи в последние годы было около 300 жителей, но постепенно они выезжали из приграничного села. А 19 человек, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации. Теперь они находятся в Брянской области РФ.

В Сопич, как и в соседние села Эсманьской громады Комаровцы, Бобыловцы, Харьковцы, Сидоровцы, враг делал попытки инфильтрироваться еще с декабря прошлого года.

Напомним, ситуация с похищением людей на территорию врага уже происходила на Сумщине в декабре 2025 года, это было село Грабовское Краснопольской общины. Тогда россияне похитили около полусотни гражданских.