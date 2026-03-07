Война в Украине / © Associated Press

Украинские бойцы на фронте не чувствуют приближения перемирия в войне, которую развязала Россия. На линии соприкосновения продолжаются жестокие бои, а с начала войны значительно увеличилось количество раненых украинских воинов.

Об этом заявила командир медицинской службы «Ульф», депутат Киевсовета и девушка покойного Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алина Михайлова в комментарии ТСН.

По ее словам, сейчас нельзя сказать, что на фронте хоть как-то «пахнет миром».

«С тех пор как начался март, у нас очень увеличилось и раненых, и ребят, которых невозможно эвакуировать из-за того, что враг постоянно наносит удары ФПВ-дронами. В частности, мы работаем на НРК-системах, и они не дают даже подъехать на НРК никаким образом, они делают засады», — рассказала Михайлова, добавив, что и вчера, и позавчера было двое бойцов с тяжелыми ранениями.

В то же время она подчеркнула, что в подразделении «Волки Да Винчи» никто не говорит о том, что «мы хотим мира».

«Мы хотим победы, потому что для чего тогда все это было… Как говорили наши наставники, победа конечна, и когда-то она таки будет. Для этого нужно не складывать оружие, для этого надо бороться, для этого надо жить. Для того, чтобы была эта победа», — сказала Михайлова.

Напомним, спецподразделения ГУР вместе с Силами обороны остановили наступление россиян на Запорожском направлении.Уже три месяца разведчики держат оборону на этом участке, не давая врагу продвинуться к областному центру.