ОАЭ в состоянии войны: президент сделал жесткое заявление

ОАЭ / © Getty Images

Реклама

Ближний Восток продолжает погружаться в масштабный кризис. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид (МБЗ) официально заявил, что его страна находится в состоянии войны.

Об этом пишет Clash Report.

Поводом для такой риторики стали недавние ракетные удары, нанесенные Ираном по стране Персидского залива.

Реклама

«Страна находится в состоянии войны, но остается сильной и „нелегкой добычей“», — сказал президент.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, по сообщениям СМИ, война Трампа против Ирана перебрасывается на Европу. Иран уже атакует некоторые европейские военные базы. В США заявляют, что операция продлится несколько недель. Между тем эксперты предполагают разные сценарии развития событий — от деэскалации до затяжного противостояния.

К слову, 5 марта два дрона, запущенные с территории Ирана, атаковали азербайджанский город Нахичевань. Один ударил по зданию терминала международного аэропорта, расположенного примерно в 10 км от границы, второй упал рядом со школой в деревне Шакарабад.

В результате этой атаки пострадали два человека, здание аэропорта получил повреждения.

Реклама

МИД Азербайджана назвал атаку грубым нарушением международного права. Посол Ирана был вызван для вручения ноты протеста, Баку также потребовал от Тегерана провести расследование и предоставить гарантии, что подобные инциденты больше не повторятся.

Также ранее Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции, которая двигалась через воздушное пространство Ирака и Сирии.