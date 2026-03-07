Війна в Україні / © Associated Press

Українські бійці на фронті не відчувають наближення перемир’я у війні, яку розв’язала Росія. На лінії зіткнення тривають жорстокі бої, а від початку війни значно збільшилася кількість поранених українських воїнів.

На цьому наголосила командирка медичної служби «Ульф», депутатка Київради і дівчина покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова в коментарі ТСН.

За її словами, зараз не можна сказати, що на фронті хоч якось «пахне миром».

«Відколи почався березень, у нас дуже побільшило і поранених, і хлопців, яких неможливо евакуювати через те, що ворог постійно завдає удари ФПВ-дронами. Зокрема, ми працюємо на НРК-системах, і вони не дають навіть під’їхати на НРК ніяким чином, вони роблять засідки», — розповіла Михайлова, додавши, що і вчора, і позавчора було двоє бійців з важкими пораненнями.

Водночас вона наголосила, що у підрозділі «Вовки Да Вінчі» ніхто не говорить про те, що «ми хочемо миру».

«Ми хочемо перемоги, бо для чого тоді все це було… Як казали наші наставники, перемога конечна, і колись вона таки буде. Для цього потрібно не складати зброю, для цього треба боротися, для цього треба жити. Для того, щоб була ця перемога», — сказала Михайлова.

Нагадаємо, спецпідрозділи ГУР разом із Силами оборони зупинили наступ росіян на Запорізькому напрямку. Вже три місяці розвідники тримають оборону на цій ділянці, не даючи ворогу просунутися до обласного центру.