ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
776
Час на прочитання
2 хв

Чому РФ вдарила по Харкову ракетою "Изделие 30": у ЗСУ пояснили мету ворога

Держава-агресорка випробовує нові типи озброєння обстрілами цифільної інфрастурктури та мирних мешканців, щоб продовжувати тероризувати Україну.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки удару по Харкову 7 березня

Наслідки удару по Харкову 7 березня / © Харківська обласна прокуратура

Російська терористична армія застосувала для удару по Харкову 7 березня експериментальну ракету «Изделие-30», щоб випробувати її.

Таку думку висловив політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в коментарі телеканалу «Ми — Україна».

«Росіяни використовують такі типи озброєння, щоб протестувати їхню роботу — поступово збільшуючи діапазон ураження та використання таких ракет. Щоб відслідкувати, як працює ракета, яким чином вона може завдавати ударів», — пояснив він.

За його словами, найбільш цинічним у такому «випробуванні» є те, що росіяни б’ють по цивільному населенню, просто по цивільних об’єктах і мирних мешканцях, що сіяти жах і здійснювати терор.

При цьому Андрій Ткачук додав, що держава-агресорка не відмовиться від такої тактики й надалі буде тестувати нові типи озброєння, щоб продовжувати тероризувати Україну.

Нагадаємо, внаслідок удару нової російської крилатої ракети по житловому будинку у Харкові загинули люди.

Що відомо про ракету «Изделие-30»

Головне управління розвідки МО України оприлюднило технічні характеристики та іноземні компоненти цієї зброї:

  • габарити та потужність: розмах крил становить близько 3 метрів, маса бойової частини — 800 кг;

  • дальність: ракета здатна вражати цілі на відстані щонайменше 1 500 км;

  • виробник: розробка ОКБ «Звезда» (входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение»). Перші випадки її застосування зафіксовані наприкінці минулого року.

Українські розвідники виявили у «Изделии-30» компоненти з багатьох країн, серед яких не тільки Китай та Білорусь, але й США, Нідерланди та Швейцарія.

Дата публікації
Кількість переглядів
776
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie