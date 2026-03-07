Чому РФ вдарила по Харкову ракетою "Изделие 30": у ЗСУ пояснили мету ворога

Наслідки удару по Харкову 7 березня / © Харківська обласна прокуратура

Російська терористична армія застосувала для удару по Харкову 7 березня експериментальну ракету «Изделие-30», щоб випробувати її.

Таку думку висловив політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в коментарі телеканалу «Ми — Україна».

«Росіяни використовують такі типи озброєння, щоб протестувати їхню роботу — поступово збільшуючи діапазон ураження та використання таких ракет. Щоб відслідкувати, як працює ракета, яким чином вона може завдавати ударів», — пояснив він.

За його словами, найбільш цинічним у такому «випробуванні» є те, що росіяни б’ють по цивільному населенню, просто по цивільних об’єктах і мирних мешканцях, що сіяти жах і здійснювати терор.

При цьому Андрій Ткачук додав, що держава-агресорка не відмовиться від такої тактики й надалі буде тестувати нові типи озброєння, щоб продовжувати тероризувати Україну.

Нагадаємо, внаслідок удару нової російської крилатої ракети по житловому будинку у Харкові загинули люди.

Що відомо про ракету «Изделие-30»

Головне управління розвідки МО України оприлюднило технічні характеристики та іноземні компоненти цієї зброї:

габарити та потужність: розмах крил становить близько 3 метрів, маса бойової частини — 800 кг;

дальність: ракета здатна вражати цілі на відстані щонайменше 1 500 км;

виробник: розробка ОКБ «Звезда» (входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение»). Перші випадки її застосування зафіксовані наприкінці минулого року.

Українські розвідники виявили у «Изделии-30» компоненти з багатьох країн, серед яких не тільки Китай та Білорусь, але й США, Нідерланди та Швейцарія.