Чому РФ вдарила по Харкову ракетою "Изделие 30": у ЗСУ пояснили мету ворога
Держава-агресорка випробовує нові типи озброєння обстрілами цифільної інфрастурктури та мирних мешканців, щоб продовжувати тероризувати Україну.
Російська терористична армія застосувала для удару по Харкову 7 березня експериментальну ракету «Изделие-30», щоб випробувати її.
Таку думку висловив політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в коментарі телеканалу «Ми — Україна».
«Росіяни використовують такі типи озброєння, щоб протестувати їхню роботу — поступово збільшуючи діапазон ураження та використання таких ракет. Щоб відслідкувати, як працює ракета, яким чином вона може завдавати ударів», — пояснив він.
За його словами, найбільш цинічним у такому «випробуванні» є те, що росіяни б’ють по цивільному населенню, просто по цивільних об’єктах і мирних мешканцях, що сіяти жах і здійснювати терор.
При цьому Андрій Ткачук додав, що держава-агресорка не відмовиться від такої тактики й надалі буде тестувати нові типи озброєння, щоб продовжувати тероризувати Україну.
Нагадаємо, внаслідок удару нової російської крилатої ракети по житловому будинку у Харкові загинули люди.
Що відомо про ракету «Изделие-30»
Головне управління розвідки МО України оприлюднило технічні характеристики та іноземні компоненти цієї зброї:
габарити та потужність: розмах крил становить близько 3 метрів, маса бойової частини — 800 кг;
дальність: ракета здатна вражати цілі на відстані щонайменше 1 500 км;
виробник: розробка ОКБ «Звезда» (входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение»). Перші випадки її застосування зафіксовані наприкінці минулого року.
Українські розвідники виявили у «Изделии-30» компоненти з багатьох країн, серед яких не тільки Китай та Білорусь, але й США, Нідерланди та Швейцарія.