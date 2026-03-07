У Харкові зростає кількість жертв ракетного удару: під завалами знайшли вже трьох загиблих

Удар по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

У Харкові під час пошуково-рятувальної операції на місці російського удару по житловому будинку рятувальники виявили тіла ще двох загиблих людей.

Спочатку під завалами знайшли тіло другої загиблої людини. Згодом рятувальники повідомили про виявлення тіла третьої жертви.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

На місці влучання триває розбір завалів та пошуково-рятувальна операція. Рятувальники перевіряють зруйновані конструкції, адже під руїнами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по житловій багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки зазнав значних руйнувань під’їзд п’ятиповерхового будинку, також постраждали сусідні будівлі.