- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 744
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові зростає кількість жертв ракетного удару: під завалами знайшли вже трьох загиблих
У Харкові рятувальники під час розбору завалів зруйнованого будинку виявили тіла ще двох загиблих. Кількість жертв російського удару зросла до трьох.
У Харкові під час пошуково-рятувальної операції на місці російського удару по житловому будинку рятувальники виявили тіла ще двох загиблих людей.
Спочатку під завалами знайшли тіло другої загиблої людини. Згодом рятувальники повідомили про виявлення тіла третьої жертви.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
На місці влучання триває розбір завалів та пошуково-рятувальна операція. Рятувальники перевіряють зруйновані конструкції, адже під руїнами можуть перебувати люди.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по житловій багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки зазнав значних руйнувань під’їзд п’ятиповерхового будинку, також постраждали сусідні будівлі.