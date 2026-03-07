В Україні створили єдиний цифровий реєстр військових: що зміниться під час мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН

Уряд затвердив створення єдиного цифрового реєстру військовослужбовців ЗСУ та ДССТ. Ця база даних дозволить запровадити електронні військові квитки та автоматизувати більшість армійських паперових процедур.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Переваги для військовослужбовців та їхніх родин

За інформацією міністерства, новий реєстр позбавить військових паперової тяганини: більше не доведеться подавати одні й ті самі довідки у різні установи. Через застосунок «Армія+» можна буде швидше отримати соціальні виплати та цифрові послуги, а дані бійців будуть під надійним захистом.

У Мінобороні підкреслили, що для командування це означає постійний доступ до актуальної інформації про особовий склад. Автоматизація обліку дозволить офіцерам витрачати менше часу на папери та зосередитися на пріоритетних бойових завданнях.

Для держави в цілому цей крок означає:

узгодженість державних інформаційних систем;

прозорість та високу точність даних;

раціональніше використання державних ресурсів.

Взаємодія реєстрів та захист інформації

Реєстр автоматично обмінюватиметься даними з іншими державними базами, тому інформація про військових завжди буде актуальною. Уряд також чітко визначив правила, як зберігати ці відомості та надійно захищати їх від сторонніх.

«Передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних — зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків», — повідомили у Міністерстві оборони України.

