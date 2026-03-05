ТСН у соціальних мережах

Мобілізація по-новому в Україні: у “Резерв+” з’явилася відмітка “ВОС 999” — що це означає

У «Резерв+» пише «потребує БЗВП» — що це означає.

У березні в застосунку «Резерв+» в електронному військово-обліковому документі в багатьох користувачів з’явилася відмітка «ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки». У Мережі її трактують по-різному: хтось пише, що в такому разі треба обов’язково звернутися до ТЦК СП, хтось навпаки — запевняє, що жодних дій вживати не потрібно.

Що змінилося для військовозобов’язаних в Україні, чому з’явилася така відмітка та чи треба в такому разі йти до ТЦК СП — у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Мобілізація в Україні: що означає нова відмітка у «Резерв+»

ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори.

Ця норма визначена в Наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, пройти курс базової загальновійськової підготовки.

Чому відмітка з’явилась у «Резерв+»

У багатьох військовозобов’язаних українців приблизно з вересня 2025 року в «Резерв+» почала з’являтися позначка ВОС-999 та запис «потребує базової загальновійськової підготовки».

Адвокатка Марина Бекало пояснює ТСН.ua, що це пов’язано із запровадженням базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з серпня 2025 року для осіб чоловічої статі в віці від 18-25 років.

Проте такі відомості також з’явилася у чоловіків, яким вже виповнилося 25 років. За словами адвокатки, це означає, що особа, якій присвоєно ВОС-999, раніше не проходила військову службу, не проходила навчальні збори, тобто не набула військової спеціальності.

«Оскільки БЗВП передбачена для чоловіків в віці до 25 років (тобто, призовників), запис в „Резерв+“ для військовозобов’язаних (осіб старше 25 років) не породжує жодних юридичних наслідків, а тому не потребує будь-яких дій щодо зміни ВОС чи необхідності з’явлення до ТЦК та СП, а також не є перешкодою у бронюванні чи отриманні відстрочки«, — пояснює Марина Бекало.

Це, звісно, не стосується випадків технічних помилок чи некоректних відомостей що відображені в «Резерв+», додає вона.

«Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через «Резерв+», — пояснює адвокатка.

Що кажуть в Міноборони

У Міністерстві оборони України також зазначили, що в разі, якщо у вас з’явилася позначка ВОС-999 у «Резерв+», спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

Отже, такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача.

Чи вважається чинним паперовий військовий квиток

Щодо електронного військово-облікового документу (ВОД) в «Резерв+», який був запроваджений Постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 559.

Не зважаючи на те, що військові квитки старого зразка (до прийняття вказаної Постанови) є чинними документами, але відомості, що містяться в ньому, мають збігатися з електронними відомостями, що містяться в електронній системі «Оберіг».

«У разі невідповідності таких даних, військовий квиток вважається недійсним. Отже, при перевірці військового квитка уповноваженими особами, у разі невідповідності відомостей реєстру «Оберіг», це може стати підставою для виклику за повісткою до ТЦК та СП для уточнення облікових даних», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Раніше ми писали, чи можна вийти з ТЦК, коли нема відстрочки — юрист пояснив.

