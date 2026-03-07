Президент Ірану відповів на вимогу Трампа про «беззастережну капітуляцію» Тегерана

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Ірану Масуд Пезешкіан перепросив за удари по сусідніх країнах, але водночас відхилив можливість капітуляції Тегерану.

Про це він заявив під час відеозвернення, повідомило видання The Times of Israel.

За його словами, вимога США про «беззастережну капітуляцію» — це «мрія, яку вони повинні забрати з собою в могилу».

Іранський президент наголосив, що його тимчасова керівна рада схвалила призупинення таких атак, але за умови — якщо не буде ударів з їхньої території.

«Відтепер вони не повинні атакувати сусідні країни чи запускати по них ракети, хіба що ці країни нападуть на нас. Я думаю, що ми повинні вирішити це дипломатичним шляхом», — висловився Масуд Пезешкіан.

Заява Трампа

Американський президент Дональд Трамп виключив будь-яку можливість дипломатичної угоди з Іраном для припинення війни.

«Жодної угоди з Іраном не буде, окрім безумовної капітуляції», — написав він у Truth Social.

З його слів, США та їхні союзники «невпинно працюватимуть над тим, щоб повернути Іран з межі знищення», як тільки буде обрано прийнятного нового лідера. Тоді, наголосив Трамп, що на країну чекає «велике майбутнє».