РФ здійснила масштабну атаку по Україні: все, що відомо про загиблих і наслідки у регіонах

Масована ворожа атака по Україні 7 березня / © ДСНС

Російські війська у ніч проти 7 березня завдали масованої комбінованої атаки по Україні. Наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу є поранені та загиблі, серед них діти.

ТСН.ua зібрав інформацію про наслідки ворожих ударів у різних регіонах країни.

Харків

У ніч проти 7 березня російська армія завдала балістичного удару по Київському району Харкова. Ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені. Під завалами можуть залишатися мешканці будинку, тому пошуково-рятувальна операція триває.

За інформацією рятувальників, унаслідок удару зруйновано під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. Також пошкоджено конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусідньої багатоповерхівки. Загалом у Київському районі вибуховою хвилею пошкоджено 19 житлових будинків — у квартирах вибито вікна та балкони.

Крім того, значних руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Сильно пошкоджено будівлю школи, зруйновано кілька торговельних павільйонів.

У ДСНС повідомили, що на місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи за участю саперів та кінологів. Рятувальники також ліквідовують пожежу, що виникла після удару — її площа становить близько 300 квадратних метрів.

Станом на ранок відомо про 15 постраждалих. Попередньо під завалами виявили тіла дев’яти загиблих. Серед них — 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. За даними рятувальників, під руїнами могли перебувати до 14 людей, тому пошуки тривають.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у власному будинку загинула вчителька початкових класів разом зі своїм сином — учнем другого класу. Також жертвами атаки стали учениця восьмого класу та її мама.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що до лікарень доправили чотирьох поранених. Серед них — 11-річний хлопчик, який перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані. Також постраждала 6-річна дитина з цієї ж родини — у неї діагностували забої, стан задовільний.

Харківський міський голова Ігор Терехов у коментарі медіа «Думка» повідомив, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару триватимуть щонайменше сьогодні та завтра. Через трагедію у місті оголосять день жалоби. За словами Терехова, 9 березня у Харкові вшанують пам’ять загиблих внаслідок російського ракетного удару.

Водночас шеф-редактор видання «Думка» Юрій Ларін вважає, що російська армія під час нічного удару по Харкову, ймовірно, використала новітні ракети «Изделие-30» із бойовою частиною масою близько 800 кілограмів. Удар великої потужності спричинив значні руйнування житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки на Харків / © Управління ДСНС у Харківській області

Київ

Вночі 7 березня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. У кількох районах столиці зафіксували наслідки удару — є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок ворожої атаки травмувалися троє людей. Двох постраждалих медики госпіталізували до лікарні, ще одному надали допомогу на місці.

Крім того, під час обстрілу було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Через це без теплопостачання залишилися 1905 житлових будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах столиці.

Запорізька область

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу поранення дістало немовля. Тримісячну дівчинку медики терміново доправили до лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що через атаку також зазнали пошкоджень житлові будинки. У багатоповерхівці вибито вікна приблизно у 30 квартирах.

Крім того, за попередніми даними, у Дніпровському районі міста пошкоджено три багатоповерхові будинки та три приватні оселі. На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби, фахівці уточнюють масштаби руйнувань.

Поранена тримісячна дівчинка перебуває під наглядом лікарів.

Краматорськ

У Краматорську внаслідок нічної атаки російських військ постраждали щонайменше шестеро мирних жителів, серед яких троє дітей, зокрема немовля. Окупанти скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу, зазначив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, удар стався близько 03:40 7 березня. Серед поранених — діти 2010, 2014 та 2024 років народження. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Через обстріл у місті зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків, п’ять адміністративних споруд та 22 автомобілі.

На місці влучання працюють рятувальники, медики та інші профільні служби.

«Російський терор проти цивільних не припиняється ні на день. Країна-терорист має відповісти за всі свої злочини», — наголосив Філашкін.

Одеська область

У ніч проти 7 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Одесі. Внаслідок удару зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

За словами керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, інформації про поранених або пошкодження житлових будинків наразі не надходило.

У ДСНС уточнили, що вночі російські безпілотники знову були спрямовані на Одесу та область. Через влучання на інфраструктурних об’єктах виникли масштабні пожежі.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що основною ціллю атаки була портова інфраструктура Одещини. Внаслідок удару загорілися резервуари з рослинною олією та було пошкоджено зерновий склад. Також на території іншого порту зафіксовано пошкодження інфраструктури.

За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, регіон знову зазнав масованої атаки ударними дронами. Пожежі, що виникли після влучань, рятувальникам вдалося оперативно локалізувати. Постраждалих серед людей немає.

Наслідки атаки на Одещину / © ГУ ДСНС в Одеській області

Житомирська область

У Житомирській області рятувальники ліквідували дві пожежі, що виникли на об’єктах інфраструктури після нічної атаки російських військ.

За інформацією ДСНС, на місцях подій працювали рятувальники разом із правоохоронцями та офіцерами-рятувальниками громад. Попри складні умови, вогнеборцям вдалося оперативно приборкати займання.

Роботу служб ускладнювали повітряні тривоги. Через загрозу повторних російських ударів рятувальникам доводилося тимчасово зупиняти ліквідацію наслідків атаки та спускатися в укриття.

За попередніми даними, внаслідок нічного обстрілу в області обійшлося без загиблих і постраждалих.

Хмельницька область

Російські війська атакували й Хмельницьку область. У регіоні пролунали потужні вибухи, зафіксовано пошкодження інфраструктури, однак інформації про постраждалих наразі немає.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на одній із залізничних станцій у Шепетівському районі. Там також виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, через обстріл у частині області виникли перебої з електропостачанням. Наразі енергетики працюють над відновленням електрики.

Очільник ОВА додав, що під час нічної атаки на Хмельниччині працювали сили протиповітряної оборони. Українські військові змогли збити або подавити три ворожі безпілотники.

Черкаська область

У Черкаській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників спалахнула пожежа у житловому будинку. Із охопленої полум’ям оселі рятувальники евакуювали шістьох людей, серед яких — двоє маленьких дітей.

За даними ДСНС, серед врятованих — діти 2020 та 2021 років народження, а також четверо дорослих. Унаслідок обстрілу житловий будинок і господарські споруди на подвір’ї зазнали руйнувань.

Крім того, пошкоджено кілька автомобілів, а також вікна й двері у двох сусідніх будинках.

На місці події працювали рятувальники, піротехніки та психологи, які надавали допомогу постраждалим.

Наслідки атаки на Черкаську область / © ДСНС

Чернівецька область

Як повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, російські війська масовано атакували область ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Загалом по регіону випустили 11 дронів і чотири ракети типу «Калібр».

За його словами, основним напрямком атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. На місцях уражень працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих. Влада зазначає, що ситуація в області контрольована, а всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Водночас у регіоні вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників і ракет. У Дністровському районі сирени лунали понад дві години — від 02:23 до 04:29.

Сумська область

Упродовж дня 6 березня та вночі проти 7 березня російські війська обстріляли обласний центр Сумщини та Сумський район. Унаслідок атак зафіксовані пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури.

За даними рятувальників, унаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, офісну будівлю, легкові автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. На одному з таких об’єктів спалахнула пожежа.

Фахівці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки загоряння. Також рятувальники обстежили території, по яких було завдано ударів.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки люди не постраждали.

Атака на теплогенеруючу інфраструктуру

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок нічної атаки Росії по теплогенеруючій інфраструктурі тисячі житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання.

За його словами, після нічного удару без тепла у столиці опинилися понад 1 900 житлових будинків. Якщо врахувати попередні атаки та зупинку Дарницької ТЕЦ, загалом 2 806 будинків у п’яти районах Києва наразі залишаються без теплопостачання. Йдеться про Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Печерський та Солом’янський райони.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили понад 100 аварійних бригад і більш як 400 фахівців. Серед них — комунальні працівники з інших областей, а також співробітники Укрзалізниці. Наразі тривають роботи з ремонту внутрішньобудинкових мереж та поступового відновлення теплопостачання.

Наслідки російських ударів фіксують і в інших регіонах. Зокрема, на Харківщині через обстріли та пошкодження інфраструктури тимчасово без тепла залишилися понад 30 тисяч абонентів.

Крім того, на Донеччині під ударом опинилися об’єкти теплопостачання у Слов’янську та Дружківці.

На місцях працюють комунальні служби, енергетики та рятувальники.

Запровадження графіків відключення світла

Внаслідок обстрілів у низці регіонів пошкоджено енергооб’єкти, що спричинило перебої з електропостачанням для споживачів.

За інформацією компанії, станом на ранок знеструмлення зафіксовані у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація.

В «Укренерго» зазначили, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

Через пошкодження інфраструктури у деяких регіонах запроваджують графіки відключення електроенергії для населення, а також обмеження для промислових споживачів. Громадянам рекомендують перевіряти актуальний розклад знеструмлень на офіційних сайтах обленерго.

Енергетики також закликали українців раціонально користуватися електроенергією. Зокрема, потужні електроприлади радять вмикати у денний період — від 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції. У регіонах із обмеженнями основне навантаження на мережу рекомендують переносити на нічні години — після 22:00.

Звіт Повітряних Сил України

У ніч проти 7 березня російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Основними цілями ворога стали об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах країни.

Про результати відбиття удару повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. За їхніми даними, станом на 09:00 українська протиповітряна оборона знищила та подавила засобами радіоелектронної боротьби 472 повітряні цілі.

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 509 засобів повітряного нападу. Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Українські сили оборони знищили:

8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

11 крилатих ракет «Калібр»;

453 безпілотники різних типів.

За даними військових, загалом російські війська випустили по Україні 480 дронів, зокрема «Шахеди», «Гербери» та «Італмаси», а також 14 крилатих ракет «Калібр», 13 балістичних ракет і дві гіперзвукові ракети «Циркон».

Попри роботу протиповітряної оборони, зафіксовано влучання дев’яти ракет і 26 безпілотників у 22 локаціях. Ще у п’яти місцях виявили падіння уламків збитих дронів.

Найважча ситуація склалася у Харкові, де через російську атаку є загиблі та поранені. У Повітряних Силах висловили співчуття родинам жертв.

Станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Реакція президента на атаку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований нічний удар Росії по українських містах, який стався у ніч проти 7 березня. За його словами, під час атаки російські війська застосували десятки ракет і сотні безпілотників, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, залізниці та житлових будинках.

Зеленський зазначив, що протягом ночі Росія випустила по Україні 29 ракет і близько 480 дронів. Під ударом опинилися об’єкти енергетики у Києві, а також у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Крім того, ворог атакував залізничну інфраструктуру на Житомирщині. Наслідки обстрілів також фіксують у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях.

Особливо трагічні наслідки атаки — у Харкові. Там російська балістична ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару зруйновано під’їзд будинку, а також пошкоджено верхні поверхи сусідньої будівлі. Відомо про загиблих та поранених, під завалами можуть залишатися люди.

Президент наголосив, що такі удари по цивільній інфраструктурі мають отримати чітку реакцію міжнародних партнерів України.

«На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, отже підтримка має тривати. Програма PURL має працювати далі не менш активно», — заявив Зеленський.

Польща підіймала авіацію

Також відомо, що в ніч проти 7 березня Польща піднімала у повітря військову авіацію через масовану атаку Росії на Україну.

У повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі зазначається, що військові задіяли наявні сили та засоби для контролю ситуації. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності.

У польському командуванні підкреслили, що всі дії мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни, зокрема у районах, які межують із зонами потенційної загрози.

Там також наголосили, що польські військові й надалі стежать за розвитком подій, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до оперативного реагування у разі потреби.