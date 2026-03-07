Нічна атака РФ на Житомирщину: рятувальники приборкали вогонь

Нічна атака на Житомирщину 7 березня / © ДСНС України

На Житомирщині рятувальники загасили дві пожежі на об’єктах інфраструктури, що спалахнули через нічну атаку російських військ.

Про це повідомили у ДСНС України.

Співробітники ДСНС працювали на місцях подій разом із правоохоронцями та офіцерами-рятувальниками громад. Попри складні умови, пожежі вдалося оперативно загасити.

«Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги. Через загрозу повторних ударів вогнеборцям доводилося періодично переривати ліквідацію наслідків та відходити в укриття», — додали рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки в області обійшлося без жертв і постраждалих.

Нічна атака на Житомирщину 7 березня. / © ДСНС України

Масована атака РФ по Україні — що відомо

У ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 09:00 ППО збила засобами РЕБ 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

Цієї ночі російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.

Окрім цього, Росія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.