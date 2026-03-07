- Дата публікації
Нічна атака РФ на Житомирщину: рятувальники приборкали вогонь
На Житомирщині ліквідували пожежі на об’єктах інфраструктури після нічної атаки.
На Житомирщині рятувальники загасили дві пожежі на об’єктах інфраструктури, що спалахнули через нічну атаку російських військ.
Про це повідомили у ДСНС України.
Співробітники ДСНС працювали на місцях подій разом із правоохоронцями та офіцерами-рятувальниками громад. Попри складні умови, пожежі вдалося оперативно загасити.
«Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги. Через загрозу повторних ударів вогнеборцям доводилося періодично переривати ліквідацію наслідків та відходити в укриття», — додали рятувальники.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки в області обійшлося без жертв і постраждалих.
Масована атака РФ по Україні — що відомо
У ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 09:00 ППО збила засобами РЕБ 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.
Цієї ночі російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.
Окрім цього, Росія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.