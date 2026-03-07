ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака РФ на Житомирщину: рятувальники приборкали вогонь

На Житомирщині ліквідували пожежі на об’єктах інфраструктури після нічної атаки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Нічна атака на Житомирщину 7 березня

Нічна атака на Житомирщину 7 березня / © ДСНС України

На Житомирщині рятувальники загасили дві пожежі на об’єктах інфраструктури, що спалахнули через нічну атаку російських військ.

Про це повідомили у ДСНС України.

Співробітники ДСНС працювали на місцях подій разом із правоохоронцями та офіцерами-рятувальниками громад. Попри складні умови, пожежі вдалося оперативно загасити.

«Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги. Через загрозу повторних ударів вогнеборцям доводилося періодично переривати ліквідацію наслідків та відходити в укриття», — додали рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки в області обійшлося без жертв і постраждалих.

Нічна атака на Житомирщину 7 березня. / © ДСНС України

Нічна атака на Житомирщину 7 березня. / © ДСНС України

Масована атака РФ по Україні — що відомо

У ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 09:00 ППО збила засобами РЕБ 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

Цієї ночі російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.

Окрім цього, Росія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
459
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie