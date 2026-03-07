Американка показала шкільні обіди в Італії — і це здивувало мільйони користувачів

Американка з дітьми / © скриншот

Американка Клара Хоган, яка переїхала з родиною до Італії, поділилася враженнями від шкільного харчування в Болоньї. Відео з прикладами меню для її дітей зібрало понад 2,6 мільйона переглядів у TikTok і спричинило жваве обговорення.

Про це жінка повідомила в TikTok.

Клара Хоган разом із чоловіком та двома дітьми — 4 і 6 років — переїхала до італійської Болоньї, коли її чоловік вступив на програму MBA в Болонському університеті. Спершу сім’я планувала залишитися на рік, однак згодом вирішила продовжити проживання в Італії.

За словами жінки, однією з перших речей, які її вразили, стало шкільне меню. У своєму відео вона показала, що діти протягом тижня отримують різноманітні страви. Зокрема, в один із днів подають пасту грамінья з томатним рагу, фрикадельки з капусти з горохом і цибулею, а також фрукти — апельсини та яблука.

Хоган зауважила, що італійські батьки, з якими вона спілкується, все одно мають високі вимоги до якості шкільного харчування й іноді висловлюють невдоволення. Водночас вона як представниця американської системи освіти заявила, що задоволена тим, що щодня отримують її діти. Окремо жінка звернула увагу на те, що школярі мають цілу годину на обід.

Публікація зібрала тисячі коментарів. Дехто з користувачів зізнавався, що був здивований побаченим. Один із глядачів написав, що в багатьох школах США діти не звикли до такого різноманіття й частіше обирають прості страви на кшталт нагетсів чи макаронів із маслом. Інші звернули увагу на тривалість обідньої перерви, зазначивши, що їхні діти змушені їсти поспіхом.

Американка сподівається, що її ролик приверне увагу до питання шкільного харчування.

