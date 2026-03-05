Реклама

27-річна шкільна прибиральниця Меган Райлі Нілі-Стівенсон із Гаррімана, штат Теннессі, США, страждає на гірсутизм — захворювання, що спричиняє надмірний ріст волосся за чоловічим типом у жінок.

Попри жорстокі коментарі та неприємні зауваження від незнайомців і колишніх партнерів жінка впевнено демонструє густу бороду та вважає її частиною своєї краси й цілісності, пише Daily Star.

Меган вперше помітила надмірний ріст волосся у 16 років, коли з’явилися «масивні бакенбарди». В підлітковому віці вона відчувала тиск, що мусить приховувати своє обличчя або мати більш чоловічий вигляд, щоб «виправдати» наявність волосся.

«Борода була для мене проблемою не через сам факт її наявності, а через те, що вона росте не так, як я хочу, — розповідає Меган. — Мабуть, це егоїстично, але я хотіла б мати вуса і менше бороди на шиї. Однак я навчилася бути терплячішою, бо борода зазвичай починає рости на шиї і поступово піднімається вгору».

Вона додала, що в шкільні роки свідомо відрощувала бакенбарди, бо мріяла мати бороду. «Мабуть, моє бажання здійснилося», — з усмішкою сказала Меган.

Попри унікальність волосся на обличчі жінка стикалася з неприємними зауваженнями від колишніх партнерів. «Деякі мої партнери казали, що для жінки мати волосся на обличчі — це огидно. Інколи я відчувала сором і одягалася більш по-чоловічосу, щоб приховати бороду», — пояснює вона.

Сьогодні Меган знайшла кохання з партнером Коліном, якому 39 років. «Лише пізніше вони зрозуміли, що я нещаслива через це, і я змогла одягатися жіночно та мати бороду. Сьогодні інколи я борюся з тим, що маю бороду і залишаюся жіночною», — додає вона.

Зараз Меган вважає свою бороду даром і впевнено демонструє її. «Я вирішила жити з волоссям на обличчі, бо щиро вважаю це даром Божим», — каже вона.

Жінка згадує, що в дитинстві її захоплювали артисти цирку з бородами, і вона вважала їх надзвичайно витривалими та сильними. «Коли я дізналася, що я бородата жінка, я почала почуватися „як вдома“. Я пишаюся своєю бородою», — додає вона.

Меган розповідає, що більшість реакцій на вулиці позитивні: «Люди ставлять запитання, роблять компліменти. Одного разу до мене підійшов джентльмен і запитав: „О, ви жінка з бородою? Розкажіть мені більше“.

Але інколи трапляються неприємні коментарі. «Одного разу в магазині мене назвали „підлітковим вовком“, а група підлітків закричала: „Ти хто така?“ — розповідає вона. — Таке трапляється рідко».

Меган пояснює, що негативні коментарі не лякають її: «Чи воліла б я отримувати негативні відгуки, ніж не мати бороди? Безумовно, ні. Позитивних емоцій від моєї бороди надто багато, і я чесно волію мати свою гарну бороду».

